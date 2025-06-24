Опрос показал, кто чаще других бронирует жилье в Сочи этим летом

Москвичи чаще других бронируют жилье в Сочи этим летом среди представителей регионов России. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службах сервисов «Яндекс Путешествия» и «Авито Путешествия».

«Среди тех, кто рассматривает Сочи как город для отпуска, лидируют москвичи. Поездки в Сочи бронируют чаще всего жители столицы (18,5%). Следом идут путешественники из Краснодара (9,8%), Санкт-Петербурга (4,3%), жители самого Сочи (3,6%), а также Ростова-на-Дону (3,3%), Екатеринбурга (1,9%) и Нижнего Новгорода (1,3%)», – сказали в пресс-службе «Яндекс Путешествия».

Там отметили, что средняя цена ночи в Сочи составляет 8,2 тыс. руб., в основном путешественники предпочитают заблаговременное бронирование – за 54 дня до поездки.

«В среднем туристы останавливаются в городе на четыре–пять ночей, а самый популярный формат отдыха – семейный: чаще всего путешественники приезжают отдыхать в Сочи вдвоем или втроем», – уточнили в пресс-службе.

По данным сервиса «Авито Путешествия», москвичи также лидируют по числу бронирований краткосрочного жилья в Сочи на лето 2025 года среди гостей из других регионов – на их долю приходится 13% всех забронированных квартир и 15% загородных домов.

«В среднем аренда квартиры в Сочи летом 2025 года обойдется в 6 тыс. руб. в сутки, загородного дома – в 10,8 тыс. руб. в сутки. В основном москвичи бронируют жилье на неделю, а заселяться планируют вчетвером», – добавили в компании.

Как рассказали Агентству «Москва» в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда», москвичи в этом году активно рассматривают и долгосрочную аренду в Сочи – значительная доля просмотров объявлений о сдаче жилья в Сочи приходится на арендаторов из Московского региона (20,4%). По этому показателю жители столицы уступают только жителям Краснодарского края, на которых приходится 41,9% просмотров объявлений о сдаче жилья.