Названы самые популярные туристические маршруты Новгородской области

Весной и летом 2025 года наибольшим спросом у туристов в Новгородской области пользуются региональная столицы, Старая Русса и Валдай. Об этом «ФедералПресс» рассказали в областном министерстве культуры и туризма.

«Больше всего гостей из-за рубежа в Новгородскую область приезжают жители Беларуси, Египта и Индии», – отметили в ведомстве.

Среди россиян наибольшее количество приезжих – из Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Московской области.

Среднестатистический срок задержки туриста в регионе составляет четыре дня.