Названы самые необычные предметы в багаже путешественников на Крымском мосту

За последние три года в багаже путешественников на Крымском мосту находили крокодила, оружие и многое другое. Самые необычные предметы назвал в беседе с Telegram-каналом Mash источник.

© Lenta.ru

Так, один из водителей вез крокодила по имени Федя в террариуме, а у другого в машине оказалась перчатка Фредди Крюгера из фильма «Кошмар на улице Вязов». Также среди находок в вещах туристов — шокеры, ножи, гранаты. Некоторые пытались провезти наркотики.

Ранее самыми необычными находками в поездах были названы, в частности, карбюратор, костюм судьи, лопата для снега, а также сыр и хамон.