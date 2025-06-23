В Подмосковье организовали более 160 зон для отдыха у воды

Более 160 объектов для отдыха у воды организовано в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"Сейчас в Подмосковье организовано 164 места отдыха у воды: 24 - в парках, 12 - на водохранилищах, 63 - на реках и 65 - на озерах и карьерах. <...> С 15 мая их посетили 471 тыс. человек. Большой популярность пользуются недавно благоустроенные территории - карьер "Волкуша" в Лыткарино, пляж на р. Коломенка, "Загоркое море" в Сергиевом Посаде, набережная р. Синичка в городском округе Красногорск, плотина на ул. Пугачевская в Шаховской и оз. Южное в городском округе Черноголовка", - говорится в сообщении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил необходимость обеспечения высокого качества мест отдыха у воды в связи с ожидаемым большим количеством посетителей.

"Важно, чтобы они соответствовали самым высоким стандартам. Очень прошу обращать внимание, в том числе глав, на все, что с этим связано. Песок на берегу, безопасное дно водоема, лежаки, кабинки для переодевания, баки для мусора, туалеты - это должно поддерживаться в чистоте и в функциональном состоянии на протяжении летнего сезона", - цитирует пресс-служба Воробьева.

В пресс-службе подчеркнули, что все подмосковные зоны для отдыха, где разрешено и запрещено купаться, можно найти на туристическом портале правительства Московской области.