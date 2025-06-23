На Ставрополье организуют экскурсии по Кочубеевской ветроэлектростанции

В Ставропольском крае планируют организовать экскурсии по Кочубеевской ветроэлектростанции для школьников и студентов.

Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров, пишет ИА «Победа26».

«Рассчитываем, что такие экскурсии будут интересны школьным и студенческим группам, а также гостям края. Проводить их будут профессиональные гиды, которые расскажут об истории развития ветроэнергетики и преимуществах отрасли», — отметил в своём тексте глава региона.

По его словам, край является одним из лидеров зелёной энергетики в России. Всего на его территории функционируют семь ветроэлектростанций. Работу в этом направлении курирует Минпром региона, а средства на развитие выделяют из краевого бюджета.

Ранее сообщалось, что с 16 по 30 июня в столице проходит очередной этап проекта «Открой#Моспром», в рамках которого желающие могут посетить с экскурсиями промышленные предприятия города.