На Байкале открыли новую экологическую тропу по заповедным местам

В «Заповедное Подлеморье» на Байкале открылся новый экологический маршрут. Он проходит по острову Бакланий, расположенному в 8,5 километрах или 15 минутах езды от местности Монахово. Это главный транспортный узел туристических маршрутов в Чивыркуйском заливе. Летом добраться до него можно только водным транспортом.

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Новый маршрут ведет вдоль побережья и проходит мимо стоянок древних людей, по живописным местам с хвойными лесами, отвесным утесом с видом на чистейшую воду.

В «Заповедное Подлеморье» предупредили, встретить бакланов на острове не получится. Также прогуляться по маршруту можно только в сопровождении сотрудников ФГБУ «Заповедное Подлеморье» с 8:00 до 17:00.

«На острове организован круглосуточный контрольно-наблюдательный пункт, — сообщает «Заповедное Подлеморье».

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