Новый формат агротуризма: на Кубани открылась страусиная ферма

В Тбилисском районе Краснодарского края начала работу новая агротуристическая достопримечательность – ферма по разведению страусов. Проект, реализованный в поселке Терновый, стал возможным благодаря федеральному гранту «Агротуризм» и поддержке Минсельхоза России.

© Кубань-Информ

Инициатором строительства выступил глава крестьянско-фермерского хозяйства Виталий Быстрицкий, который уже восемь лет специализируется на страусоводстве. Его проект «Страус-Юг» получил федеральное финансирование в размере 10 млн рублей. Ранее фермер побеждал в региональных конкурсах, что позволило ему расширить производство.

На территории фермы площадью 6 гектаров обитает от 250 до 500 африканских и австралийских страусов. Собственный инкубатор обеспечивает постоянное пополнение поголовья. Помимо экскурсий, гостям предлагают дегустацию и покупку экзотической продукции: мяса, яиц, кожи, перьев и жира страусов.

Для туристов создана полноценная рекреационная зона с беседками, лавандовыми полями, инжирной рощей и прудом с японскими карпами. Дополнительный интерес представляет контактный зоопарк, где можно пообщаться с кроликами, курами и нубийскими козами.

Как отметил вице-губернатор Андрей Коробка, агротуризм становится важным направлением для региона, объединяя отдых и сельское хозяйство. Подобные проекты не только привлекают инвестиции, но и создают новые рабочие места, способствуя развитию сельских территорий.