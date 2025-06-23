Туристы пожаловались на вонь в Нижнем Новгороде

Зловонный запах, часто распространяющийся в Нижнем Новгороде, испортил отдых туристам. Один из путешественников — Даниил Р. — оставил соответствующий комментарий под постом губеранатора Глеба Никитина.

«Очень красивый город, и невероятный смрад», — написал мужчина.

Он посетовал на то, что из-за сильного запаха канализации ему пришлось прервать свой отдых и спешно покинуть столицу Приволжья.

Кроме того, турист отметил, что лишь местным жителям не все равно, что творится в их городе, в отличие от властей. Даниил также добавил, что от одного черного ассенизатора не будет такого резкого эффекта, который заметен на весь город.

Напомним, Нижний Новгород периодически накрывает сильный неприятный запах. Последний раз его почувствовали утром, 23 июня. Для того, чтобы понять, откуда идет это явление, был организован оперативный круглосуточный мониторинг состояния воздух.

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