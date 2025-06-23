Между Белоруссией и курортом Шерегеш намерены запустить прямые рейсы

Прямое авиасообщение могут запустить между Белоруссией и поселком Шерегеш в Кемеровской области после строительства здесь аэропорта в 2028-2029 году. Связано это с ростом числа туристов из республики на горнолыжных курортах Кузбасса, сообщил журналистам губернатором региона Ильей Середюком во время рабочей поездки в Белоруссию.

"Со своей стороны мы ждем туристов на наших горнолыжных склонах в нашем знаменитом курорте Шерегеш. И мы знаем, что количество туристов из Белоруссии увеличивается. Мы будем открывать новый аэропорт в 2028-2029 году вблизи Шерегеша. А значит, у нас есть перспектива открытия специальных прямых авиарейсов, которые бы любителей горнолыжного отдыха доставляли в Кузбасс", - сказал Середюк.

Он добавил, что обсуждался вопрос обмена туристическими группами. В частности, Середюк отметил работу по сохранению исторической памяти.

"У нас эта работа также проводится, но мы мало бываем в других территориях. Поэтому мы воспользуемся приглашением побывать в памятных и мемориальных местах в Белоруссии", - сказал губернатор.

Участок под строительство аэропорта был определен весной 2022 года. Сейчас проект проходит государственную экспертизу, заключение по которой планируется выдать летом 2025 года. Пропускная способность терминала аэропорта составит до 1,7 млн пассажиров в год. Сейчас туристы прилетают в аэропорт Новокузнецка в 180 км от курорта. Собственный аэропорт повысит туристическую привлекательность курорта и разгрузит новокузнецкий аэропорт.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. Его развитие включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года, утвержденную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.