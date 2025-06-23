В Синташтинском культурном комплексе запустят туристическую тропу

Территорию расположенного в Челябинской области Синташтинского культурного комплекса эпохи бронзы обустроят до конца 2025 года на деньги, перечисленные Фондом президентских грантов, и за счет других источников. Будет введена первая туристическая тропа, что повысит уровень привлекательности комплекса для туристов, сообщил ТАСС руководитель проекта, заместитель директора музея "Аркаим" Юрий Макуров.

"Благотворительный фонд "Аркаим" получил более 3,5 млн рублей от Фонда президентских грантов на продолжение работ по восстановлению Синташтинского археологического комплекса. При этом полная сумма реализации проекта за счет других источников составит почти 7 млн рублей. Главная цель проекта заключается в том, чтобы, во-первых, продолжить научно-исследовательские изыскания, во-вторых, чтобы продолжить работы по музеефикации территории, чтобы сделать ее более комфортной для пребывания туристов", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что работы по проекту начнутся уже в ближайшее время. До конца года планируется завершить оборудование туристической тропы. Территорию комплекса благоустроят, установят дополнительные информационные стенды. Будут возобновлены раскопки Большого синташтинского кургана.

"В конце июля команда проекта вместе с волонтерами начнет раскопки в юго-западной части Большого синташтинского кургана. Археологов, в первую очередь, интересует строение кургана", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, кроме того, будет создана коллекция реплик предметов, найденных на территории комплекса. Уникальную экспозицию можно будет увидеть в музее заповедника "Аркаим" и в доме культуры Брединского района.

"Районный центр Бреды находится поблизости от Синташты, однако коллекции находок с этого памятника хранятся в различных музеях страны и почти не представлены в самом ближайшем музее. Мы решили сделать для Брединского музея реплики тех находок, которые были найдены на Синташте", - отметил Макуров.

О комплексе

Археологический комплекс "Синташта" эпохи бронзы находится в 19 км от поселка Бреды Челябинской области, на левом берегу одноименной реки. Отсюда были получены яркие археологические коллекции, здесь расположен единственный в Южном Зауралье монументальный курган эпохи поздней бронзы - Большой синташтинский курган.