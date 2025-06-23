Что посмотреть и посетить в Архангельской области летом 2025 года

Архангельская область придется по душе туристам, которые любят красивые северные пейзажи и живописную многогранную природу. Есть в Поморье и уникальные культурные объекты. Для любителей событийного отдыха летом готовят множество мероприятий – театральных, музыкальных, культурных. О том, чем удивит путешественников Архангельская область летом 2025 года, – в материале «ФедералПресс».

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Что посмотреть туристу в Архангельской области

Большой достопримечательностью Поморья является его столица – город Архангельск. Уже много лет прибывающие сюда путешественники посещают местные культурно-исторические объекты. Одним из самых популярных в последнее время является набережная Северной Двины, сообщили «ФедералПресс» в региональном министерстве культуры. Ее длина – 7,5 км.

«Летние белые ночи – прекрасное время для долгих прогулок по набережной. Здесь традиционно проходят различные фестивали и праздники», – подчеркнули в ведомстве.

Проспект Чумбарова-Лучинского – пешеходный проспект в центре города, где можно ознакомиться с деревянной северной архитектурой, увидеть скульптуры известных писателей и их персонажей, а также попробовать архангельский пряник козулю, посетить небольшие музеи, кафе и сувенирные лавочки.

«В Архангельске туристов ждет посещение таких знаковых объектов, как историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные Дворы», знакомящий гостей с богатой историей старейшего здания города, построенного на мысе Пур-Наволок в 1668–1684 годах, культурной и природной самобытностью Поморья», – заявили в министерстве культуры.

Атмосферу арктического плавания можно прочувствовать на историко-художественной инсталляции Северного морского музея. Посетителям расскажут об истории северного судостроения, полярных экспедиций, ледокольного флота. В павильонах, по форме напоминающих фрагменты парусного судна, представлена выставка «Тысячелетие северного мореплавания». Она дополнена аудиоэффектами: шумом волн и криками чаек. Среди экспонатов:

старинные чертежи;

карты с маршрутами экспедиций;

морские инструменты;

макеты судов;

портреты флотоводцев и исследователей Арктики;

картины художников-маринистов.

Также на судоверфи «Поморский коч» в Соломбале возрождается строительство промыслового судна – поморского коча, на котором поморы на протяжении многих столетий отправлялись добывать рыбу и морского зверя в арктических широтах.

В летний сезон популярностью у туристов пользуются экскурсионные прогулки по Северной Двине, в том числе на старейшем в России действующем пароходе-колеснике «Н.В. Гоголь» 1911 года постройки.

В пригороде Архангельска находится крупнейший в России музей деревянного зодчества и народного искусства под открытым небом «Малые Корелы».

«В ландшафтном парке площадью 140 гектаров представлены 120 образцов деревянного зодчества Русского Севера: поморские дома-пароходы, избы, трактиры, амбары и мельницы. Внутри строений расположены тематические экспозиции, посвященные быту и образу жизни поморов», – отметили в региональном минкульте.

Востребован у туристов и Соловецкий архипелаг, который расположен в Онежском заливе Белого моря. Местный историко-архитектурный комплекс включен в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО, а Соловецкий музей-заповедник отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.

Белое море и его острова являются одним из основных магнитов для гостей Архангельской области. Например, Ягры – остров в районе Летнего берега Белого моря в устье реки Северная Двина рядом с Северодвинском (35 км от Архангельска). На берегу Двинского залива располагается песчаный пляж, вдоль берега протянулся песчаный вал, рядом с которым размещается сосновый бор. В целях сохранения уникального 200-летнего соснового бора и дюнного ландшафта береговой косы Северодвинска в 2002 году была создана ООПТ «Ягринский сосновый бор».

«Сейчас Ягры – это популярное место пляжного отдыха, подходящее для встречи с Белым морем, неспешной прогулки по кромке прилива, активных занятий спортом и созерцания северной природы», – подчеркнули в министерстве.

Большой популярностью у туристов пользуются туры на Кий-остров, посещение старинных поморских деревень Ворзогоры, Кянда и Пурнема, морские прогулки по островам Белого моря. Также востребованы экскурсии в пинежские пещеры с размещением в культурно-ландшафтном парке «Голубино». Отмечается, что пещеры заложены по трещинам карстовых пород. Их возраст превышает сотни миллионов лет. Процесс образования не остановился: каждый год появляются новые коридоры, открываются и закрываются входы, возникают провалы.

Национальные маршруты

На территории Архангельской области действуют два национальных туристских маршрута. Первый называется «Архангельск: здесь начинается Арктика». Программа рассчитана на три дня и включает посещение Архангельска и Северодвинска, острова Ягры и музея-заповедника «Малые Корелы».

Второй тур – «Сокровенный Север: от Архангельска до Соловков». Он включает элементы первого нацмаршрута и посещение Соловецкого архипелага: знакомство с Соловецким монастырем, озерно-канальной системой архипелага, Ботаническим садом.

Событийный туризм

В Архангельской области каждый год проводится более 30 событийных мероприятий. Большой популярностью пользуется фестиваль уличных театров в региональной столице. Ежегодно в июне центральную часть города наполняют театрализованные шествия и представления.

В числе новых востребованных событий – международный фестиваль «Белый июнь» в Архангельске. Каждый год его проводят в июне начиная с 2020 года. В 2025 году фестиваль будет включать в себя девять направлений, в том числе книги, музыка, арт, еда, игра. Участников ждут ярмарки книг и креативных индустрий, встречи с писателями и издательствами, концерты различных коллективов.

В рамках «Белого июня» в четвертый раз состоится гастрономический фестиваль северных традиций «Еда поморская». Он проводится с целью популяризации северных кулинарных традиций, а также повышения туристической привлекательности Архангельской области. Мероприятие проходит в ресторанном и уличном форматах. Впервые в рамках фестиваля пройдет ярмарка гастрономических сувениров Архангельской области.

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в августе в городе Вельске второй раз пройдет автомотофестиваль «Дорога на Русский Север». Цель мероприятия – позиционирование трассы «М8» в качестве туристического маршрута для автопутешественников.

Сколько туристов посещает Архангельскую область

По оценке Росстата, количество туристических поездок в Архангельскую область в 2022 году составило 719,2 тысячи поездок, в 2023 году – 732,8 тысячи, за 2024 год – 741,7 тысячи поездок, отметили в министерстве культуры Поморья.

Больше всего в Архангельскую область едут туристы из Москвы и Петербурга, а также Вологодской, Ярославской, Московской, Ленинградской, Мурманской, Кировской областей и Республики Коми.