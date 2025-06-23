На пляжах Анапы обнаружили турецкий мусор

Во время очистки анапского побережья от последствий мазутного загрязнения экологи-волонтеры обнаружили мусор турецкого происхождения. Сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев сообщил, что среди собранных отходов были идентифицированы предметы с турецкой упаковкой.

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В ходе масштабной операции по очистке природного парка "Анапская пересыпь" от последствий мазутного загрязнения экологи сделали неожиданное открытие. Среди собранных отходов были обнаружены предметы с явными признаками турецкого происхождения - упаковки и другие бытовые отходы, принесенные морскими течениями. Этот факт свидетельствует о трансграничном характере проблемы загрязнения Черного моря.

Андрей Руднев, сопредседатель движения "Экосистема", подчеркнул, что волонтеры не ограничивались только сбором мазута. В рамках работ была проведена тщательная рекогносцировка местности, составлена подробная карта загрязнений, что позволит в будущем эффективнее бороться с последствиями экологических катастроф. Особое внимание уделялось сбору и классификации всех видов отходов, включая пластиковый мусор, пишет ria.ru.

Напомним, что экологическая катастрофа произошла в декабре 2024 года, когда в результате шторма в Керченском проливе потерпели крушение два нефтеналивных судна. Несмотря на оперативно проведенные работы по ликвидации последствий, процесс полного восстановления экосистемы займет длительное время. Обнаружение турецкого мусора дополнительно осложняет ситуацию, требуя международного сотрудничества для решения проблемы загрязнения Черного моря.