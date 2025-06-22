В санаториях стало больше туристов до 35 лет

Санаторно-курортное лечение перестает ассоциироваться исключительно с людьми среднего и старшего возраста. Здравницы переживают бум популярности среди молодежи: доля гостей в возрасте 18-35 лет увеличилась до 15% от общего потока, а в некоторых санаториях достигает половины. Наиболее активный рост демонстрирует самая молодая категория - 18-25 лет, где количество отдыхающих увеличилось на 1,5 процента. Цены на санаторное лечение в этом сезоне выросли на 15-25% в зависимости от региона, но это не останавливает молодых россиян.

"Молодежь стала более осознанной в вопросах здоровья и качества жизни. Если раньше санаторий ассоциировался со столовой, пирожками и котлетами, старшим поколением, то сегодня это пространство здорового образа жизни, перезагрузки и обновления", - объясняет гендиректор санатория "Алтайский замок" Татьяна Петрова.

По ее словам, для многих россиян санаторный отдых стал способом уйти от шума, технологий и повседневного напряжения. Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев тоже заметил, что современная молодежь рассматривает санатории принципиально по-новому.

"Изменились приоритеты поколения Z и миллениалов - на первый план выходит wellness-подход с акцентом на ментальное здоровье, детокс и осознанный отдых", - считает эксперт.

Петрова конкретизирует требования молодой аудитории. По ее словам, у молодежи есть запрос на комплексное восстановление эмоционального фона (стресс, хроническая усталость, проблемы со сном), перезагрузку (желание выйти из цифрового потока, отключиться от ежедневной суеты) и детокс организма - через питание и процедуры.

Еще один фактор роста популярности здравниц - ностальгия. Многие молодые люди в детстве ездили в санатории с родителями, бабушками и дедушками. Молодежь хочет попробовать преимущества санатория, которыми пользовались старшие родственники, полагает основатель сервиса Санатории-России.рф и член правления Национальной курортной ассоциации Евгений Терентьев.

Молодая аудитория выбирает те санатории, в которых предлагаются современные методы оздоровления и косметологические процедуры

По его мнению, рост популярности санаторного отдыха среди молодежи связан также с раскрытием внутреннего туристического потенциала России.

"С увеличением количества поездок по России жители нашей страны, в том числе молодежь, все больше открывают для себя различные регионы, видят красоту, видят новые возможности, в том числе и в части оздоровления", - поделился Терентьев.

В географических предпочтениях молодежи Терентьев отмечает тенденцию к выбору санаториев, которые расположены в 300-500 км от города, в котором туристы живут.

"Ищут такие места, чтобы можно было добраться на автомобиле за относительно короткое время", - комментирует эксперт.

При выборе локации для санаторного отдыха лидируют южные регионы, а в топе продаж, по данным коммерческого директора Sanatory.ru Александра Ермолаева, находятся Кавказские Минеральные Воды, Сочи и Новгородская область.

Подмосковье занимает особое место в предпочтениях российской аудитории.

"Номерной фонд Московской области, именно количество мест в санаторно-курортных учреждениях в Подмосковье занимает четвертое место в Российской Федерации после Краснодарского края, Крыма и Ставропольского края", - подчеркивает Терентьев.

При выборе санатория молодежь ориентируется на конкретные критерии.

"Выбирают те объекты, которые предоставляют современные методы оздоровления и косметологические процедуры, например, детокс-туры или спа-туры", - констатирует Ермолаев. В фильтрах поиска молодые люди указывают "спа", "питание" или "развлечения".

Терентьев дает более детальную картину предпочтений.

"Среди типов санаториев преобладают те, в которых есть СПА, хорошая косметология, хорошие природные условия, место для прогулок, для комфортного отдыха, с хорошей анимацией, вечерними программами. Если такие опции у объекта есть, то они гарантированно будут заполнены молодыми людьми", - считает эксперт.

Он добавил, что также молодежь интересуют спортивные опции, наличие тренажерного зала, возможности вечерней анимации, развлечения, бассейн.

Срок продолжительности поездок сокращается, это связано и с бюджетом поездки, констатирует Ермолаев. По его словам, в этом сезоне цены были значительно подняты - примерно на 15 - 25% в зависимости от региона. Спрос сохраняется, однако эксперт заметил, что в прошлом году в этот период на лето мест в здравницах уже не было, а в этом есть даже скидки, потому что санатории заполнены не до конца.