В Ассоциации туроператоров оценили загрузку отелей Анапы

Речь идёт о гостиницах, работающих по системе «всё включено», на территориях которых есть бассейны.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе отметила, что по предварительным данным в среднем загрузка сейчас составляет около 30%.

«Отрасль и туристы не теряют надежды, что в какой-то момент экспертиза Роспотребнадзора окажется позитивной и сезон откроют», — заявила она РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

В конце мая глава ведомства Анна Попова сообщила, что пляжи Анапы и Темрюкского района не могут быть использованы отдыхающими, поскольку там не завершены работы по очистке.

Два танкера серии «Волгонефть» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе 15 декабря. В результате утечки часть нефтепродуктов попала в Чёрное море, а затем на пляжи Анапы, Темрюкского района и Крыма. Для координации работы по ликвидации последствий ЧП создана правительственная комиссия.