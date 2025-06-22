Во сколько туристам обходится отдых в Сочи

На пост в телеграм-канале «Крыша ТурДома» о том, что на пляже в Сочи туристы платят за лежак по 11 тыс. руб., а бокал пива в пабе стоит 1 тыс. откликнулись почти 430 подписчиков. Наш корреспондент прошелся по Центральной набережной города-курорта и заглянул на пляжи в Адлере, чтобы уточнить цены.

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Туристы выбирают пляжи по комфорту и цене

На Центральной набережной в Сочи с десяток пляжных зон, и на каждой из них операторы устанавливают свои расценки на стоимость пляжного инвентаря. На муниципальном пляже «Цирк», что в самом начале пешеходного променада от проспекта Пушкина, прокат лежака на весь день стоит 1 тыс. руб., а VIP-услуга – в 5 раз больше. Аренда бунгало почасовая – по 1 тыс., а за 200 руб./час можно получить только пуфик, покачаться на качелях – от 300 руб. за те же 60 минут.

Пляж отеля «Жемчужина» для своих туристов включен в стоимость размещения, а для гостей со стороны – платный. Дневной прокат шезлонга – 1 тыс. руб., абонемент на 15 дней – за 11 тыс. Получить полотенце – это еще 500 руб. за день. У отеля Pullman другие условия на пляже: своих постояльцев там приглашают на лаундж-диван на 2 персоны за 2,5 тыс. руб., а всем остальным надо заплатить на 500 руб. больше. Также отличаются цены в VIP-бунгало – 8 и 9,5 тыс. руб. соответственно. В прайс входит сет напитков и закусок для двоих.

Фонтан

На ярком «Рыжем» пляже аренда шезлонга – по 900 руб., пуф – по 500, а ракушка на пару человек – уже по 3 тыс. руб. Свой прайс установил и «Приморский пляж 2»: если за лежак надо отдать тысячу, то за пуф – 700 руб., плюс по 300 рэ за полотенца. На пляжном комплексе «Рай» у отдыхающих есть выбор между пластиковым шезлонгом за 1 тыс. и деревянным – в 2 раза дороже. Комфорт в бунгало обойдется в 6 тыс. за день или 1,5 тыс. руб./час. Очевидно, для прохладной погоды в наличии есть пледы по 100 руб. с человека.

Также заглянули на пляж «Дельмар», который на летний сезон установил стандартный отдых в 2 тыс. руб. с персоны, а VIP-обслуживание – в 7–8 тыс., правда, отдохнуть в ракушке можно вдвоем, и даже дети поместятся.

На пляжном комплексе «Маяк», что рядом с морским вокзалом, шезлонг с матрасом – это стандартная тысяча. Абонемент на 7 дней – за 5,6 тыс., а для семьи из 3–4 человек такая услуга стоит 12,5 тыс. руб. За возможность воспользоваться полотенцем просят 400 руб.

Пляж Адлер

На многочисленных, но также компактных пляжах Адлера цены несколько ниже: арендовать шезлонг стоит от 600 руб. в день, а с матрасом – на сотню дороже. Также повсеместно есть возможность позагорать бесплатно, заняв с утра пораньше место на гальке.

На курортах вода – по цене пива

Употреблять пиво на пляжах, как и другие спиртные напитки, запрещено. Но стоит выйти за их пределы, как можно найти варианты на любой кошелек. На набережной в Сочи самое дорогое пенное было найдено в ирландском пабе – 999 руб. за бокал «Гиннесса». В палатках в Адлере предлагали несколько сортов на выбор – от 100 руб. за кружку. В ресторанах разливные сорта – по 350–700 руб.

Пиво

Посмотрели цены на молочные коктейли – от 300 руб., смузи и свежевыжатые соки стоят по 500 руб. Мороженое – 120–300 руб. Кофе – 150–350 руб. Маленькая бутылка воды – от 120 руб. На променаде в Сочи была замечена пара фонтанчиков с бесплатной питьевой водой.

На Центральной набережной заказать в кафе устрицы – от 350 руб. за штуку, а порция мидий в 350 гр. – от 650 руб. К этим блюдам предлагали на выбор вина: например, брют «Шато Тамань» за 1,5 тыс. руб. или шардоне «Усадьба Дивноморское» – по 3,6 тыс. за бутылку. В одном из ресторанчиков при стоимости горячего от 1–1,5 тыс. руб. детское меню было бесплатным – это куриный супчик, пюре с сосиской или макарошки с сыром, овощные палочки. В Адлере бюджетный вариант пообедать – найти столовую, где можно заказать полноценный обед за 500–700 руб.