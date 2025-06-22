В АТОР сообщили о росте спроса на отдых в Крыму

Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщила глава ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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«Лидеры спроса на внутреннем рынке этим летом практически неизменны: Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Ставропольский край. И прорывной в этом году Крым. По оценке туроператоров, спрос вырос в среднем на 40%», — отметила Ломидзе.

По её словам, многие регионы не вошли в пятёрку лидеров, но они тоже бьют рекорды. Это Карелия, Мурманская и Калининградская области, а также Алтайский край и Республика Алтай.

Благодаря активному росту автотуризма стало больше путешественников в регионах Черноземья.