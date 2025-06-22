«‎Туризм сна»: куда поехать в России, чтобы отлично выспаться

В последнее время многие туристы склоняются к тому, чтобы во время отпуска не посещать экскурсии с утра до вечера, а максимально расслабиться. "Тюлений" отдых уже не звучит пренебрежительно: появляется все больше уединенных отелей, где ценится тишина вместо круглосуточной анимации. На фоне этого в мире набирает обороты "туризм сна" – этот тренд подхватили и российские отели. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает, что из себя представляет это явление и куда ехать за здоровым сном.

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Сонный набор

Откуда растут ноги у "туризма сна", точно неизвестно, но есть версия, что он зародился во время пандемии коронавируса. В 2021 году в журнале Journal of Clinical Sleep Medicine было опубликовано исследование, в котором сказано: около 40% взрослых респондентов во время COVID-19 отмечали ухудшение качества сна. Примерно в это же время начали появляться первые отели, ориентированные на ночной отдых. Например, в 2020 году открылся отель Zedwell в Лондоне, а в 2021-м в португальском городе Коимбра – Hästens Sleep Spa.

Мировая туриндустрия в целом предлагает невыспавшимся гостям соответствующую инфраструктуру. Главное – это усиленная шумоизоляция, максимально удобные кровати, ортопедические матрасы, блэкаут-шторы и меню подушек. Иногда дополнительно "подкидывают" разные приятные мелочи: беруши, расслабляющие массажи и гаджеты для сна. Также в таких отелях особенно строго следят за режимом тишины: там или совсем нет шумных ночных активностей, или они проводятся вдали от номеров.

Некоторые проводят и разные мероприятия для лучшего засыпания: вечерние ритуалы, расслабляющая йога, предлагают травяной чай и специальные оздоровительные программы.

Выспаться в горах

В нашей стране подобных гостиниц пока немного, однако постепенно их становится больше. Один из таких отелей – пятизвездочный комплекс Rosa Springs 5 на Розе Хутор в Сочи.

В отеле есть специальные номера категории Sleep Well, где гостям предлагают анатомические матрасы, меню подушек (включая умные с эффектом памяти), разные виды одеял (есть утяжеленные), блэкаут-шторы, блэкаут-маски, массажер для глаз, увлажнители и очистители воздуха с ионизаторами, инновационные устройства для сна и полную шумоизоляцию. Для желающих есть оздоровительная программа, которая включает полный чекап сна и процедуры по рекомендации врача после диагностики.

Как добраться: перелет до Сочи – около 3,5 часа в пути в одну сторону и в среднем от 16 тысяч рублей за билеты туда и обратно, прямо из аэропорта – на "Ласточке" до курорта "Роза Хутор" (от 35 минут в пути и от 275 рублей за билет в одну сторону), оттуда – на канатной дороге "Олимпия" по предъявлению подтверждения бронирования отеля.

Сколько стоит: номер категории Sleep Well – от 19 320 рублей в сутки на двоих. Программа "Здоровый сон" – от 74 460 на две ночи на двоих (в эту стоимость включено проживание).

Недалеко от Москвы

Еще один вариант – парк-отель "Доброград" во Владимирской области. Он расположен посреди леса, так что воздух здесь уже способствует здоровому сну. Для желающих выспаться есть специальные номера: там гостей ждут кровати с трансформируемым основанием, функцией антихрапа и массажа, умные подушки, анализирующие качество сна, шторы-блэкаут, специальная лампа для лучшего засыпания с помощью звуков, света и ароматов, а также умный будильник, способный заранее подготовить к комфортному пробуждению. Кроме номеров, есть также коттеджи "Дом здорового сна". Помимо кроватей с трансформируемым основанием, они оборудованы целой умной системой для засыпания и пробуждения с голосовым управлением и мини-кухней.

Как добраться: на "Ласточке" или обычном поезде до Коврова (в среднем от двух до четырех часов в пути и от 937 рублей за билет в одну сторону), оттуда 25 минут на такси или 45 минут на автобусе, возможна услуга трансфера с вокзала.

Сколько стоит: Sleep Room – от 18 900 рублей в сутки при двухместном размещении. Коттедж на двоих – от 15 500, для жителей Владимирской области предусмотрены скидки.

В Калининградской области

Также подобные услуги в России предоставляет Karmann’s hotel – Yantar Hall, который находится в городе Светлогорске Калининградской области. Отель находится посреди соснового леса, здесь нет номеров, которые назывались бы специально оборудованными для здорового сна, но, по сути, – это примерно оно и есть. Например, все номера оснащены ортопедическими матрасами, шторами-блэкаут, тоже есть меню подушек. Во всех, кроме виллы, также есть пожарная дверь с повышенной звукоизоляцией, а также в некоторых номерах можно увидеть массажеры для стоп, чтобы дополнительно расслабиться перед сном.

Как добраться: перелет до Калининграда – примерно 2,5 часа в одну сторону и с реднем от 19 тысяч рублей за билеты туда и обратно, оттуда – на "Ласточке" до Светлогорска: около часа в пути и от 125 рублей за билет в одну сторону.

Сколько стоит: номер с массажером – от 29 тысяч рублей в сутки на двоих.