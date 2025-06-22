Сколько Калининградская область зарабатывает на туристах

Калининградская область продолжает привлекать туристов не только достопримечательностями, но и щедрыми чаевыми. Эксперты выяснили, что больше всего «сверху» получают официанты. Однако у горничных в отелях суммы значительнее. «ФедералПресс» рассказывает, кто еще в плюсе и сколько денег путешественники оставляют в Калининградской области.

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Какие работники получают больше чаевых

Выяснилось, что 77% туристов в Калининграде чаще всего оставляют чаевые официантам в кафе и ресторанах. При этом треть из них (31 %) делают это всегда, а 46% – время от времени, уточняют эксперты SuperJob.

Однако если говорить о размере вознаграждения, то здесь лидируют сотрудники гостиниц. По данным исследования, средний чек «на чай» для горничных и носильщиков составляет 480 рублей, тогда как в заведениях общепита туристы оставляют в среднем 330 рублей.

Кто в Калининградской области получает самые маленькие чаевые

Меньше всего повезло таксистам, курьерам и работникам АЗС – им чаевые перепадают редко, а суммы скромнее. Парикмахеры, несмотря на персональный сервис, получают в среднем 230 рублей сверх стоимости стрижки.

Эксперты связывают это с психологией туристов. В отелях гости чувствуют себя более расслабленно и готовы тратить больше, а в такси или на заправке воспринимают услугу как обязательную, без дополнительного вознаграждения.

Часто ли туристы дают чаевые в Калининградской области

Регион благодаря своему европейскому колориту привлекает туристов, которые привыкли к культуре чаевых. Многие гости – из Москвы и Петербурга, где доплата за сервис уже стала нормой.

Главные бенефициары туристической щедрости – официанты и горничные. Остальным пока приходится довольствоваться меньшим.

Тренд, однако, может измениться: если сервис в такси, доставке и других сферах станет более персонифицированным, чаевые могут перераспределиться. Пока же Калининград остается городом, где деньги туристов оседают в основном в ресторанах и отелях.

Сколько денег потратили туристы в Калининградской области

Траты туристов в Калининградской области в 2024 году превысили 24,6 млрд рублей. В региональном министерстве по культуре и туризму области уточнили, что этот показатель почти на 20% выше, чем в 2023 году.

Также путешественники перевели жителям региона 2297,7 млн рублей и сняли наличкой 3030,5 млн рублей. Стоит отметить, что в прошлом году в Калининградскую область приехали 2,2 млн человек. Чаще всего туристы приезжали из Москвы, Подмосковья и Северной столицы.

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