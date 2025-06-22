Почему речные круизы по Волге такие дорогие

Речные круизы по Волге — дорогое удовольствие, и цены на них могут быть сопоставимы с отдыхом на море. Директор туристической компании "Лагуна тур" Дмитрий Анпилогов рассказал, почему так происходит.

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По словам Анпилогова, короткий туристический сезон — одна из причин высокой стоимости речных круизов. В России корабли могут путешествовать только с мая по сентябрь, а остальное время стоят на стоянке, проходят комплексную проверку и готовятся к навигации. Команда получает зарплату, платятся налоги, что увеличивает расходы. Также имеет значение класс корабля: чем выше, тем дороже.

Анпилогов отметил, что большинство современных теплоходов были построены в 70–80-х годах. При планировании речного круиза специалист советует обращать внимание на дату реновации. Тогда это будет полностью обновленный теплоход с комфортными каютами, кондиционерами и современной отделкой. Например, по Волге ходит один 5-звездочный теплоход класса "Люкс" "Мустай Карим", построенный четыре года назад. Цены на него могут составлять от 300 до 500 тысяч рублей за человека.

Несмотря на высокую стоимость, речные круизы по Волге привлекают многих туристов. Они позволяют увидеть красивые пейзажи, изучить города и деревни, проходящие мимо. На теплоходах отдыхают люди разных возрастов, и для каждого можно найти подходящий вариант.