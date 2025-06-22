Маршрут выходного дня: почему стоит посетить поселок Лух

Мы продолжаем большой обзор, посвящённый интересным местам Ивановской области, и, изучив сёла Дунилово и Горицы, отправляемся в посёлок Лух. Посещать небольшие населённые пункты очень интересно: многие из них хранят вековую историю и удивительные открытия, а живописная природа завораживает. Лух расположен на берегу одноимённой реки, когда-то здесь была внушительная крепость и проходили ярмарки, трудились выдающиеся изобретатели. Сейчас в посёлке созданы точки притяжения для туристов и проходит гастрономический фестиваль. Рассказываем про самые интересные достопримечательности Луха.

© Quto.ru

Лух

Лух впервые упоминается в летописном своде, где говорится о нападении татар в 1429 году: сначала на Кострому, а затем на Плёс и Лух. Считается, что строительство крепостей в Лухе и Плёсе относится к одному времени. Напомним, что крепость в Плёсе была заложена по приказу Великого князя московского Василия Дмитриевича в 1410 году. В 1497-1595 существовал Лухский удел. В годы смуты Лух оказался сильно разорён, а в XVII веке начал постепенно расти. К концу XVIII века большая часть населения занималась торговлей овощами, некоторые купцы торговали холстом и пряжей. В 1860 году для поддержания торговли в Лухе была учреждена ярмарка. В 1959 году селу Лух был присвоен статус посёлка городского типа. Сейчас Лух представляет собой единственный в Ивановской области город, построенный по типу древнерусских городов-крепостей: от центральной площади веером расходятся улицы, объединённые двойным кольцом.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

Лух находится в Ивановской области. От МКАД до Луха 380 км пути по трассе М-7, путь идет через Ногинск, Покров, Владимир, Суздаль и Шую. Часть пути до Владимира можно проехать по платной М-12.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Лухская крепость

Лухский край был оборонительным форпостом на реке Лух между Владимиро-Суздальским и Нижегородским княжествами. Земляные валы Лухской крепости сохранились до нашего времени почти без изменений. На них реконструировали фрагмент древней крепости с въездной башней – выглядит внушительно и симпатично.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Городской парк

За въездной башней на территории древнего городища сейчас находится благоустроенный городской парк.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

В парке есть смотровая площадка, с которой открывается завораживающая панорама на петляющую между многочисленными островкам реку Лух. Река Лух – одна из самых живописных в Ивановской области.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Старинный храмовый комплекс Луха

С земляных валов открывается красивый вид на храмовый комплекс XVII- XVIII веков: Троицкую, Успенскую, Воскресенскую церкви и колокольню. Ансамбль из трех старинных храмов является архитектурной доминантой Луха.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Воскресенская церковь

Самая древняя из трёх церквей – Воскресенская (если смотреть с земляных валов, она находится справа). Пятиглавая церковь Воскресения Христова была построена в 1680 году на средства посадского человека М. Ф. Попова. Архитектурные решения храма восходят к стилю петровского барокко.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Успенская церковь

Однокупольная успенская церковь была построена в 1775 году на средства прихожан. Дата точной постройки отдельно стоящей столпообразной шатровой колокольни неизвестна.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Троицкая церковь

Церковь Троицы Живоначальной - зимняя церковь при Успенском соборе (если смотреть с земляных валов, она находится слева), была сооружена, по разным данным, в 1754 либо в 1752 году. Во внешнем облике храма сочетается древнерусская архитектура и барокко.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Торговые ряды

С одной стороны храмового комплекса находятся земляные валы, с другой стороны – Советская площадь с Торговыми рядами, построенными в 1890-х годах на средства купца и мецената А.Н. Винокурова. Здесь проходили воскресные базары и Казанская ярмарка. Торговые ряды имеют два корпуса: северный и южный.

© Светлана Парфенова

© Луховский краеведческий музей

Памятник Николаю Бенардосу и Краеведческий музей

В 1867 году в Лух, где находилось родовое имение его матери, приехал Николай Бенардос. Ему понравились эти живописные места и в двенадцати верстах от Луха он построил усадьбу, названную Привольное. Здесь в мастерских он занимался изобретательством. Николай Бенардос стал известен, как создатель электрической дуговой сварки (метод «Электрогефест»), автор около 200 изобретений в различных областях техники. В небольшом сквере за Воскресенским храмом установлен бюст Бенардоса. А ещё в Лухе есть краеведческий музей имени Н. Н. Бенардоса. Главная гордость музейной коллекции - чертежи Бенардоса и изготовленные по ним изделия, а также первая советская цифровая управляющая вычислительная машина на полупроводниковых элементах «Днепр», главным конструктором которой стал уроженец Луха Б. Н. Малиновский.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Памятники, посвящённые Великой Отечественной войне

В Лухе есть несколько памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, в том числе мемориал и часовня.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Луковый терем

В 2021 году во Всемирный день лука в Лухе было создано творческое музейное интерактивное пространство Луковый терем. Вокруг украшенного резьбой дома (Лукового терема) стоят деревянные скульптуры. Одна изображает героев из сказки «Репка», только тянут они, конечно же, лук. Внутри дома-терема выставлены старинные предметы быта и гардероба, проходят мастер-классы.

© Пресс-служба фестиваля "Лук-Лучек"

© Пресс-служба фестиваля "Лук-Лучек"

© Пресс-служба фестиваля "Лук-Лучек"

© Пресс-служба фестиваля "Лук-Лучек"

Гастрономический фестиваль «Лук-Лучок»

Согласно легенде, местные жители всегда выращивали разнообразные сорта лука, и Лух стал родиной самого «ядреного» лука. Ежегодно в Лухе проводится гастрономический фестиваль «Лук-Лучок» - большая сельскохозяйственная ярмарка, где можно, в том числе, попробовать более десятка блюд из лука от закусок до десертов и настоек.

© Р.Б.Геннадий

Никольский Тихонов Луховский мужской монастырь

В 6,5 км пути от центра Луха в селе Тимирязево находится Никольский Тихонов Луховский мужской монастырь. Его также называют Свято-Николо-Тихонов мужской монастырь. Обитель была основана преподобным Тихоном Луховским в 1498 году.

© Светлана Парфенова

Suzuki Baleno

По Ивановской области мы путешествовали на Suzuki Baleno. Это машина 2023 модельного года с атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 105 лошадиных сил с четырёхступенчатым автоматом. Здесь аккуратный салон, удобные сиденья, проекционный дисплей, камера заднего вида. Автомобиль переднеприводный. Оптимальная крейсерская скорость Baleno - это 90-120 км/ч, что идеально для загородных поездок, в том числе по автомагистралям. Baleno выглядит весьма компактно и по габаритам ощущается также, у него плавный ход и приятная управляемость, он отлично проходит повороты. Багажник у автомобиля весьма вместительный, но будьте готовы переносить вещи через высокий борт. Места для пассажиров на втором ряду достаточно, так что в путешествие на Suzuki Baleno можно отправиться всей семьей или с друзьями.