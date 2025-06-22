Глава ФАС заявил, что в аэропортах должна быть бесплатная вода

Аэропорты должны обеспечить людей бесплатной питьевой водой, сообщил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский в кулуарах ПМЭФ.

© РИА Новости

«Мы разбираемся с аэропортами, нам поступают жалобы на цены, в том числе на стоимость питьевой воды. Люди в разных аэропортах, и не только в Москве, жалуются на высокие цены», — сказал он.

Шаскольский добавил, что ведомство направило территориальным органам в 28 регионах, где есть крупные аэропорты, поручения.