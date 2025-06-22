Глава ФАС заявил, что в аэропортах должна быть бесплатная вода

Аэропорты должны обеспечить людей бесплатной питьевой водой, сообщил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский в кулуарах ПМЭФ.
«Мы разбираемся с аэропортами, нам поступают жалобы на цены, в том числе на стоимость питьевой воды. Люди в разных аэропортах, и не только в Москве, жалуются на высокие цены», — сказал он.
Шаскольский добавил, что ведомство направило территориальным органам в 28 регионах, где есть крупные аэропорты, поручения.
«УФАС проверят наличие компаний, которые занимают доминирующее положение именно в так называемой стерильной зоне аэропорта, — указал Шаскольский. — Если там будут нарушения, мы будем применять меры. Но для системного решения этой проблемы аэропортам необходимо установить бесплатные источники питьевой воды на территории перевозочных секторов. Такие примеры уже есть».