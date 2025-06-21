БАМ и Удокан вошли в новый турмаршрут

Комплексные туры по Байкало-Амурской магистрали предлагают путешественникам в рамках проекта «БАМ туристический», об этом сообщает портал Vostok.Today.

© Zab.ru

Напомним, Забайкальский край вместе еще с пятью дальневосточными регионами в 2023 году подписал меморандум о реализации и продвижении проекта по развитию туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали.

Теперь в программу 8-дневного тура включено посещении ключевых точек БАМа, также туристам предложат оценить природные достопримечательности в ходе круиза по реке Лена или посещения самой северной пустыни – Чарских песков в Забайкалье.

У путешественников также появилась возможность посетить современные индустриальные объекты — Братскую ГЭС, Усть-Кутский завод полимеров, Удоканское месторождение меди, Соловьевский золотоносный прииск, космодром Восточный.

Кроме того, могут побывать у малочисленных коренных народов Дальнего Востока и познакомиться с локальной кухней.