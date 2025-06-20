Как туристы старше 50 лет могут активно отдохнуть на Северном Кавказе

Выучить итальянский, станцевать танго и отправиться в поход. Рассказываем, чем заняться на Ставрополье, в КБР и Северной Осетии туристам в самом расцвете сил.

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Ставрополь: общение, ходьба, экскурсии

В Центральном парке Ставрополя сертифицированные инструкторы Вероника Алиева и ее мама Людмила каждую неделю проводят тренировки по северной ходьбе, дыхательной гимнастике и ЛФК. И все это на свежем воздухе, бесплатно и для всех желающих.

«Программы варьируются по сложности и длительности. Во время занятий участники получают психологическую и эмоциональную разгрузку», — рассказывает инструктор, председатель Ставропольской краевой федерации северной ходьбы Вероника Алиева.

По ее словам, тренировки могут посещать даже пенсионеры с ограничениями по здоровью. Кроме того, в клубе рассказывают о правильном питании и здоровом образе жизни, организуют выезды на природу и на Кавминводы с экскурсиями.

«Мы регулярно организуем мероприятия, направленные на социальную адаптацию людей старшего возраста, в том числе одиноких и испытывающих дефицит общения. Сочетание групповых занятий физкультурой и социальных контактов дает результат», — уверена Вероника Алиева.

С организацией тренировок и досуга помогают «серебряные» волонтеры, а вместе с Федерацией спортивного туризма Ставропольского края проводятся соревнования по северной ходьбе. Лучших в разных возрастных категориях определяют дважды в год: в первую субботу апреля и в первую субботу октября.

«Из ближайших мероприятий — спортивный фестиваль "День здоровья: молодежный вектор". Он включает проведение массового старта и соревнования по северной ходьбе в командном и личном зачете. Соревнования пройдут в Парке культуры и отдыха "Победа" города Ставрополя. В них поучаствуют как молодые спортсмены, так и активисты здорового образа жизни старшего возраста», — подытожила председатель Ставропольской краевой федерации северной ходьбы Вероника Алиева.

Владикавказ: шахматы, вокал, рисование

Двери Центра культурно-массовой работы «Дом ветеранов» во Владикавказе открыты для всех, кому за 50, 60 и даже 70. — Всего к нам ходит около 130 человек, — рассказывает старший администратор центра Фатима Багаева.

«У нас есть кружки по шахматам, шашкам, нардам, русским и осетинским танцам, рукоделию. Есть группы, в которых можно изучать осетинские обычаи и традиции, осетинский язык или заниматься вокалом. В прошлом году нашим постоянным посетителям захотелось обучиться основам монтажа и я пригласила педагогов центра "Кванториум", они провели у нас курсы. Моя мечта — создать ансамбль танца».

Дом ветеранов сотрудничает с другими организациями в городе. Например, Национальная научная библиотека создала проект для желающих учиться рисовать. Кроме того, театры предоставляют пригласительные билеты.

Некоторым посещение любимых кружков дает даже больше, чем они могли ожидать. Так, несколько лет назад Дом ветеранов стал местом встречи будущей семейной пары.

«Однажды к нам пришла женщина с ОВЗ, — продолжает Фатима, — которая практически ничего не слышала, использовала слуховой аппарат. Ей очень хотелось научиться петь. Никто не верил в то, что это в принципе возможно, но спустя полгода занятий она, представьте себе, запела!»

Нальчик: танцы, чтения, походы, итальянский

В Театре юного зрителя в Нальчике каждый четверг в 18:00 проходят танцы для людей старшего возраста. Курирует проект Институт развития города «Платформа» по поручению нальчикской администрации. Ну, а за музыкальное сопровождение отвечает эстрадно-духовой оркестр Объединения парка культуры и отдыха г. Нальчик. Среди посетителей есть и опытные танцоры, и те, кто приходит просто для души. Можно сказать, тут есть собственное сообщество — дружелюбное и готовое помочь сделать первые шаги на танцплощадке каждому новичку.

Валеологический клуб «Анна» и «серебряные» волонтеры КБР тоже не отстают. Одна из самых ярких их инициатив — северная (скандинавская) ходьба. Занятия в Атажукинском саду ведут обученные инструкторы. Разминка начинается в 8:00 на площадке неподалеку от Вечного огня по вторникам, четвергам и субботам. Присоединиться может любой желающий.

Объединение любителей чтения вслух при Обществе книголюбов КБР существует уже три года — встречи проходят каждый понедельник в 12:00. Концепцию встреч придумала председатель Общества книголюбов Наталья Шинкарева.

«Сегодня любителей чтения вслух уже почти семь десятков, — отмечает Шинкарева, — а программа мероприятий включает в себя не только чтение и обсуждение прочитанного, но и познавательные экскурсии по Кабардино-Балкарии и соседним республикам, а также совместные походы в нальчикские театры».

А еще в рамках проекта Общественной палаты КБР «Старость меня дома не застанет» члены валеологического клуба «Анна» и Общества книголюбов КБР в честь 80-летия Великой Победы совершиkb восхождение на Курпские высоты (510 м).

В Центре культурного развития действуют сразу два подразделения, работающих со старшим поколением: «Возраст счастья» и «Центр активного долголетия». Количество направлений впечатляет: итальянский язык, танцы, вышивка, квиллинг, вокал, суставная гимнастика. Список неуклонно растет, в том числе и потому, что посетители центра очень инициативны и с радостью придумывают что-то новое. На занятиях рады всем, но приходить стоит по предварительной записи.