Москва наращивает объемы турпотока с Китаем, Индией и ОАЭ

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 21 июня, дал интервью телеканалу «Россия 24» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В беседе глава столицы упомянул ключевые направления развития столицы в новых экономических реалиях.

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Так, Собянин отметил важность туристической отрасли. По словам мэра, столичные власти наращивают туристический поток с Китаем, Индией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Мэр также добавил, что многие иностранцы посещают Москву с предубеждением, но в результате видят динамично развивающуюся, цветущую столицу.

Это еще одно направление, может, не совсем обычное для международных связей, но тем не менее очень важное. Плюс туристическая отрасль. Это очень важно. Мы наращиваем объемы туристического потока с Китаем, с Индией, с Арабскими Эмиратами, — цитирует Сергея Собянина сайт мэра Москвы.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, почти 70 процентов москвичей замечают ценность туристической сферы для города. Один рубль, прямо или косвенно вложенный в отрасль, приносит в среднем пять рублей в бюджет, позднее эти деньги идут на финансирование городских программ, благоустройство территорий и создание новых мест для работы и отдыха.