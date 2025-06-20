Назван лучший город для экскурсий

Калининград признали одним из самых популярных туристических городов России. В июне 2025 года зафиксировали резкий рост спроса на организованные экскурсии с гидом по достопримечательностям этого западного областного центра.

© РИА Новости

Особенно активно в Калининград приезжают жители Санкт-Петербурга. Они, привыкшие к дворцам и каналам родного города, открывают для себя очарование Калининграда и готовы платить за индивидуальные экскурсии от 3700 рублей — сумму, за которую в Петербурге можно посетить всего один дворец.

Главным природным магнитом для гостей из культурной столицы стала Куршская коса с её танцующими соснами, белыми дюнами и балтийскими волнами. Многие с неподдельным интересом слушают рассказы гидов о местных ландшафтах, сравнивая впечатления с прогулками по набережным Невы.

Особый интерес вызывает историческая часть города, бывший Кёнигсберг, где туристы рассматривают немецкие виллы Амалиенау и Ратсхофа. Для петербуржцев, привыкших к строгой архитектуре, это скромное очарование прусского прошлого становится новой находкой.

Большинство гостей из Петербурга выбирают индивидуальные экскурсии, чтобы получить более камерное и уединённое знакомство с городом. Групповые туры тоже пользуются спросом, предлагая возможность увидеть местные красоты и пообщаться с другими туристами, которые часто оказываются тоже из Петербурга.

Этот туристический тренд показывает, что даже искушённым путешественникам хочется новых впечатлений. При выборе между подорожавшим зарубежьем и российским городом с европейской историей многие предпочитают Калининград, где цены на экскурсии остаются доступными и ниже, чем в Петербурге.

Укажем, что россиянин пожаловался на пробки на границе с Абхазией.

Напомним, что туристам рассказали о безопасных маршрутах в Азии и на Востоке.