На курорте Шерегеш построят всесезонный комплекс

Всесезонный комплекс общей вместимостью более 1,5 тыс. человек начнут строить в 2026 году на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем Telegram-канале.

© РИА Новости

«Для Кузбасса важно привлечение инвестиций в неугольную сферу, чтобы уйти от монозависимости. Туристическая отрасль - один из основных драйверов диверсификации экономики Кузбасса. В строительство многофункционального гостиничного комплекса и объектов инфраструктуры в Шерегеше Сибирская горно-металлургическая компания (СГМК) планирует вложить около 25 млрд рублей, будет создано не менее 500 рабочих мест», — сообщил губернатор.

Уточняется, что архитектура комплекса вдохновлена концепцией современной альпийской деревни и имеет несколько уникальных особенностей. Например, высокогорный ресторан с прямым Ski-In/Ski-Out доступом, а также вращающуюся лаундж-башню с обзором на 360 градусов. Старт проекта запланирован на 2026 год, при строительстве комплекса будет использоваться продукция предприятий Кемеровской области.

«Проектом предусмотрены доступность и комфорт для людей разного достатка, фантастические ландшафты, экологические инициативы и многое другое. Чередование уединенных и общественных зон позволяет настроить отдых под индивидуальные предпочтения. Это отлично подойдет для семей с детьми, компаний друзей, для тех, кто ценит уединение, и тех, кто ведет активный образ жизни. Общая вместимость комплекса - более 1,5 тысячи человек», — добавили в пресс-службе регионального правительства.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. Его развитие включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года, утвержденную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.