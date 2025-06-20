У «Аэрофлота» обновленный сайт: какие изменения ждут пассажиров

«Аэрофлот» представил обновленную версию своего официального сайта. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, изменения направлены на повышение удобства пользователей и соответствие современным стандартам онлайн-сервисов. В настоящее время новая версия доступна в тестовом режиме ограниченному числу клиентов, но в скором времени будет запущена для всех пассажиров.

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Главная страница сайта получила обновленный дизайн и дополнительные функции. Пользователи теперь могут сравнивать цены на авиабилеты в календаре еще до начала поиска, что упрощает планирование поездки. Также переработаны карточки популярных услуг, а чат-бот стал доступен из любого раздела через меню или нижнюю панель навигации.

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При выборе рейсов пассажиры увидят все доступные классы обслуживания на одном экране, что ускоряет процесс бронирования. Дополнительные фильтры помогают быстрее находить подходящие варианты перелетов, а условия тарифов отображаются сразу, без необходимости перехода в дополнительные меню.

Процесс оформления билетов также подвергся изменениям. Интерфейс бронирования стал более интуитивно понятным, а система оплаты – проще и быстрее. В «Аэрофлоте» отметили, что это только первый этап обновлений в ближайшее время на сайте появятся новые функции и дополнительные улучшения дизайна.

Запуск обновленного сайта является частью масштабной программы по цифровизации сервисов авиакомпании. Как подчеркнули в перевозчике, все изменения направлены на то, чтобы сделать каждый этап взаимодействия пассажиров с онлайн-платформой максимально прозрачным.