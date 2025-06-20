У «Аэрофлота» обновленный сайт: какие изменения ждут пассажиров
«Аэрофлот» представил обновленную версию своего официального сайта. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, изменения направлены на повышение удобства пользователей и соответствие современным стандартам онлайн-сервисов. В настоящее время новая версия доступна в тестовом режиме ограниченному числу клиентов, но в скором времени будет запущена для всех пассажиров.
Главная страница сайта получила обновленный дизайн и дополнительные функции. Пользователи теперь могут сравнивать цены на авиабилеты в календаре еще до начала поиска, что упрощает планирование поездки. Также переработаны карточки популярных услуг, а чат-бот стал доступен из любого раздела через меню или нижнюю панель навигации.
При выборе рейсов пассажиры увидят все доступные классы обслуживания на одном экране, что ускоряет процесс бронирования. Дополнительные фильтры помогают быстрее находить подходящие варианты перелетов, а условия тарифов отображаются сразу, без необходимости перехода в дополнительные меню.
Процесс оформления билетов также подвергся изменениям. Интерфейс бронирования стал более интуитивно понятным, а система оплаты – проще и быстрее. В «Аэрофлоте» отметили, что это только первый этап обновлений в ближайшее время на сайте появятся новые функции и дополнительные улучшения дизайна.
Запуск обновленного сайта является частью масштабной программы по цифровизации сервисов авиакомпании. Как подчеркнули в перевозчике, все изменения направлены на то, чтобы сделать каждый этап взаимодействия пассажиров с онлайн-платформой максимально прозрачным.