Туроператоры рассказали, зачем россияне путешествуют по болотам

Все наши древние города предлагают различного рода мастер-классы наряду с экскурсионной программой, заявил в беседе с НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

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Новые экзотические формы туризма в России появляются из-за погони за новыми впечатлениями и эмоциями, заявил в беседе с НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

В России набирают популярность нестандартные формы отдыха. В этом списке болотинг (прогулка по болотам с гидом), бёрд-вотчинг (фотоохота на птиц), тихий туризм (небольшие населенные пункты), ремесленный туризм (народный промысел).

«Новые формы туризма появляются из-за погони человека за новыми впечатлениями, эмоциями, отсюда возникают какие-то нехоженые места. В конце концов, на популярных курортах мы были сто раз, и нам не хочется туда ехать в сто первый. Одним из таких вариантов времяпровождения стал бёрд-вотчинг или наблюдение за птицами из тайного укрытия с биноклем. Во всем мире это достаточно популярно, и детям нравится. Они могут научиться узнавать птиц и их голоса. Такое развлечение подходит для семейного отдыха, когда можно ребенка научить чему-то необычному, оторвать его от телефона. Я бы добавил сюда еще айс-слэппинг, когда люди надевают огромные комбинезоны и плавают среди льдов на арктическом побережье или просто зимой в замерзших водоемах. Большие костюмы не дают человеку погрузиться в воду. Иногда на северном побережье можно попробовать поплавать с китами, но это редкая удача. Если рассматривать хождение по болотам, то это занятие скорее для юношей, а не для девушек, которым вряд ли всё это понравится. Человек, с одной стороны, хочет комфорта, а с другой стороны, он рвется в неизведанное, нехоженное, то, что раньше не пробовал. Такая противоречивая природа человека», — отметил вице-президент АТОР.

Отдельно Ромашкин рассказал о том, чем пытаются удивить туристов российские старинные города и фермерские хозяйства.

«Все наши древние города предлагают различного рода мастер-классы наряду с экскурсионной программой. Какие-то виды старинного русского ремесленничества, гончарное дело. На кузне я сам был, пытался выковать какой-то предмет под руководством кузнеца. Как цель поездки, такие мастер-классы вряд ли будут интересны, а как дополнительная какая-то изюминка, вишенка на торте, которая дополняет основную экскурсионную программу, очень интересно, как-правило, и детям, и взрослым. Хорошо сейчас развивается и сельский туризм. Человек посещает какие-то усадьбы, сельскохозяйственные предприятия, где он может ухаживать за животными, поучаствовать в сборе урожая, приготовить масло, вино из собранного винограда. Туристы хотят активно участвовать в жизни. Есть даже чисто волонтерские истории, когда люди приезжают специально, чтобы что-то вскопать, посадить дерево. Таким людям приятно оставить свой след на земле», — подчеркнул Ромашкин.

Вместе с тем, он заметил, что людей предпочитающих новые формы отдыха не так много.

«В последнее время появляются новые, экзотические формы туризма, но людей, предпочитающих их, не очень много. Это ни в какое сравнение не идет с наиболее популярными видами туризма, поэтому называть их массовыми увлечениями ещё преждевременно. Скорее их можно назвать забавами для молодежи, для каких-то активных компаний», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что Кубань остается регионом-лидером для отдыха с детьми внутри страны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».