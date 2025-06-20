Эксперт сообщил о загруженности санаториев Алтайского края

Среднегодовая загрузка санаториев и гостиниц Алтайского края составляет 85%. Курорты региона смогли преодолеть фактор сезонности и пользуются спросом почти круглый год, сообщил в беседе с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор региона Виктор Томенко.

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«Объем номерного фонда продолжает прирастать. Половина туристических услуг, которые в крае оказываются, относятся к нашим учреждениям и организациям санаторно-курортной деятельности, а это действительно круглогодичный отдых, он пользуется большим спросом, хорошая репутация у наших здравниц алтайских, поэтому люди едут с удовольствием. Загрузка среднегодовая порядка 85% поэтому, да, можно сказать, что фактор сезонности преодолен», — сказал он.

Глава края добавил, что развитию туризма в регионе способствует и популярность у туристов соседней республики Алтай. В частности, запуск курорта "Манжерок" позволил привлечь туристов в зимний сезон и на территорию Алтайского края. По словам Томенко, по итогам пяти месяцев в регионе наблюдается рост турпотока примерно на 7% по сравнению с уровнем прошлого года, и прогнозируется, что он продолжит расти. Нынешним летом на курортах края наблюдается полная загрузка, туристические организации активно принимают отдыхающих.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематические зоны "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.