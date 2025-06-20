«Аэрофлот» готовит обновление веб-приложения для покупки билетов

Группа "Аэрофлот" работает над обновлением прогрессивного веб-приложения для покупки билетов, сообщил журналистам глава компании Сергей Александровский на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы уже работаем над следующей версией, будем его достаточно детально перерабатывать. Сегодняшнее приложение - промежуточное решение для повышения комфорта наших пассажиров. Мы планируем не только внешние переработки, но и бэк. Не меньше, чем год [займет переработка]", - сказал он.

144 тыс. человек за первые несколько недель установили приложение, через него уже продано билетов и услуг на сумму порядка 100 млн рублей. По словам Александровского, приложение активно используют, все больше и больше подключаются пользователей.

2 июня "Аэрофлот" запустил веб-приложение для покупки билетов. Отмечалось, что оно поддерживает любые операционные системы и браузеры, за исключением "Яндекс браузера" (сейчас компания ведет доработку функционала). Приложение можно установить на смартфон, планшет или персональный компьютер.