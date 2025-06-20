Годовой турпоток по России может вырасти в 2025 году

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что годовой турпоток по стране в этом году может достичь 98 млн поездок.

Об этом он сообщил РИА Новости на ПМЭФ.

«Статистика за четыре месяца 2025 года — 25 млн поездок по стране. Прогнозируется, что годовой турпоток составит порядка 98 млн поездок», — сказал Чернышенко.

Вместе с этим он подчеркнул, что туристическая индустрия России демонстрирует постоянный поступательный рост.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил на ПМЭФ, что регион рассчитывает принять до 7 млн туристов в этом году.