Во сколько туристам обойдется рыбалка в Астрахани

В Астраханской области с 21 июня закончатся ограничения на вылов рыбы, введенные с 16 мая в связи с периодом нереста. Теперь рыбалка разрешена на всей территории региона. Однако по-прежнему запрещено ловить воблу, сельдь, кроме одного из ее видов - черноспинки, плотву в семи районах региона, а также кутума, белорыбицу, рыбца, усача, налима и бадягу. До 30 июня под запретом вылов раков. Регион опять в ожидании туристов. Отдохнуть и попытать свое рыбацкое счастье сюда приезжают со всей России.

© Российская Газета

В регионе около 400 объектов размещения, в том числе свыше 200 баз отдыха. Как рассказала "РГ" представитель астраханской туристической фирмы Анна Полякова, в последнее время все большей популярностью у туристов, приезжающих в дельту Волги, пользуются комплексные рыболовные туры на несколько дней в формате "все включено". Цена за них стартует от 45 тысяч рублей. Проезд авиа и железнодорожным транспортом оплачивается отдельно.

- Туристам теперь мало отдыха у реки и за неполную неделю они хотят взять от поездки как можно больше. Знакомство с городом начинается с самой Астрахани, где каждого заворожит ее "купеческий" центр с домами постройки XIX века, а также несравненный белокаменный кремль, - отметила представитель турбизнеса. - После ночевки в гостинице гостей ожидает переезд на базу отдыха в дельту Волги. Там предоставят аренду лодки с егерем, а для тех, кто приехал без своих снастей - спиннинг и наживку в виде банки червей.

По словам Анны, такой формат скорее популярен у новичков среди рыболовов-любителей. Для бывалых рыбаков есть варианты проживания в гостевых домах, кемпингах, глэмпингах и даже в палатках на берегу со всеми удобствами.

- Дом у самой реки на компанию до шести человек в зависимости от района можно снять за 6-8 тысяч рублей в сутки. Остановиться в комфортных глэмпингах обойдется дешевле - от трех тысяч рублей за сутки, - пояснила Анна. - На снижение цены в этом сегменте повлияло то, что не так давно в Камызякском районе открылся крупный объект на 700 мест. Это целый мини-городок, где больше двухсот домиков. В каждом из них возможно поселиться компании из четырех человек.

Туристам также готовы предоставить палатки на берегу. С душем, кондиционером и отоплением. Цены разнятся в зависимости от вида удобств от полутора до четырех тысяч за стуки проживания. Услуги егеря и предоставление лодки для рыбалки на воде при таком варианте размещения оплачиваются отдельно.

Как отмечают эксперты, конец июня и начало июля самое время ловли в астраханских реках таких теплолюбивых видов рыб как сазана и сома.

Кстати

Как отметили специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии" ("КаспНИРХ") запрет на вылов воблы, который в этом году стал тотальным, дает свои плоды. Раньше рыбу массово добывали, в большинстве своем она не успевала расти и нереститься. За последнее десятилетие численность популяции сократилась больше чем в два раза. И вот благодаря введенным ограничениям за год средний размер воблы увеличился с 14,7 до 17,8 сантиметров.