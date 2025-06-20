Когда отправится круизный лайнер «Михаил Булгаков» в следующее плавание

Круизное судно «Михаил Булгаков» по-прежнему на приколе, хотя сегодня должно было отправиться в двухнедельное плавание к Угличу, Ярославлю, Нижнему Новгороду, Перми и Казани.

© tourdom.ru

«Начало круиза было запланировано на 14:30, потом его перенесли на 21:30. Но выяснилось, что суд не принял доводы владельца о том, что нарушения на судне исправили, и досрочно не снял ограничений. Круиз с 20 июня по 6 июля отменен, теплоход стоит в затоне», – рассказал TourDom.ru один из туристов.

На сайте туроператора «Мостурфлот» информации об отмене пока нет. Ближайший круиз на «Михаиле Булгакове» запланирован на 6 июля – недельный тур в Ярославль, Кострому, Плёс, Мышкин продают от 63,2 тыс. руб. 13 июля теплоход должен отправиться в большое путешествие на Валаам, в Санкт-Петербург и Кижи. Вероятно, туроператор рассчитывает, что к началу июля ограничения на судно все-таки будут сняты, поэтому продажи идут. Между тем пока непонятно, какую компенсацию получат туристы, которые не смогли отправиться в круиз 20 июня. Как показывает практика, речь может идти о полном возврате средств или перебронировании на другие даты.

«Наверное, буду требовать возврат, хотя, если предложат перебронь, может, бонусы дадут какие-то. Пока это решение не снимать ограничения для компании как гром среди ясного неба, и все варианты будут позже», – добавил наш собеседник.

Редакция TourDom.ru направила запрос туроператору с предложением прокомментировать ситуацию.

Напомним, по решению суда работу «Михаила Булгакова» приостановили на 90 дней. Основанием стали результаты проверки Роспотребнадзора – она выявила на теплоходе массовые случаи кишечной инфекции вирусного происхождения среди путешественников и членов команды.