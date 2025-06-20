Сколько аротуристов планирует принять Кубань в 2025 году

Кубань активно развивает гастрономический и сельский туризм. По данным регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, в 2025 году край планирует принять до 1,5 млн любителей агротуризма.

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За первые пять месяцев текущего года регион уже посетили около 500 тыс. человек.

Общий турпоток в Краснодарский край также демонстрирует положительную динамику. За январь–июнь 2025 года регион посетили 5,1 млн путешественников, что на 5,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Более 4,1 млн гостей выбрали коллективные средства размещения, тогда как в 2024 году их число составляло 3,9 млн, пишет РБК Краснодар.

Популярность Кубани растет и среди экскурсантов. Достопримечательности региона посетили 1,9 млн человек, что на 6% больше показателей прошлого года. Наибольшим спросом пользовались Геленджик, Сочи, Анапа и Новороссийск, а также Туапсинский, Темрюкский, Приморско-Ахтарский, Славянский и Ейский районы.

Ранее «Кубань Информ» писал про восхождение на гору Индюк Краснодарского края: о походных условиях, сложностях маршрута и встрече с енотами.