Итальянец побывал в российской квартире и раскрыл удивившие его вещи

Итальянец побывал в советской квартире в Крыму и раскрыл удивившие его вещи. Его впечатлениями поделилась автор блога «тут вам не там» на платформе «Дзен».

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По словам автора, первой «культурной травмой» для гостя из Европы стало отсутствие биде.

«Столько влажных салфеток по всему дому и в ванной! А было бы биде, все было бы проще!» — удивился он.

Кроме того, итальянцу не понравилось сидеть на диване во время застолья.

«Когда он заглянул в морозилку, подумал, что мы готовимся к голодной зиме. Там были пельмени, ягоды, зелень, какие-то заготовки и даже хлеб», — добавила блогерша.

Также иностранец отметил, что в большинстве квартир на постсоветском пространстве стоят ванные, а не душевые кабины. Он счел это неудобным.

Ранее итальянский турист побывал в Санкт-Петербурге и предпочел его Парижу. Город показался гостю более чистым и красивым.