Где россияне собираются отдыхать в сентябре и октябре

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали отельные бронирования и рассказали, где россияне проведут бархатный сезон. Согласно результатом исследования, которые есть в распоряжении RT, растёт популярность поездок за границу: в этом году в начале осени туда отправятся 49% российских туристов, что на 14% больше, чем в 2024-м.

Отмечается, что самым популярным российским городом для отдыха в бархатный сезон стал Санкт-Петербург: 17,6% путешественников уже забронировали отели именно там.

«Второе место заняла Москва, где будут отдыхать 13,4% туристов, а третье — Адлер с долей 11,5%. Кроме того, в список востребованных направлений вошли Сочи (доля — 5,7%), Эсто-Садок (4,3%), Калининград (3,7%), Южно-Сахалинск (3,3%), Казань (2,8%), Махачкала (2,2%) и Владивосток (2,0%)», — подчёркивается в исследовании.

Топ зарубежных стран, где россияне планируют отдыхать в начале осени, возглавляет Италия, на которую приходится 17,0% отельных заказов на бархатный сезон, рассказали эксперты.

«Также довольно популярны Франция (9,4%) и Испания (7,9%). Многие путешественники уже успели забронировать жильё в Таиланде (6,1%), Японии (6,0%), Турции (5,4%), ОАЭ (5,3%), Китае (4,5%), Южной Корее (3,1%) и Вьетнаме (2,2%)», — добавили в сервисе.

Кроме того, как выяснили специалисты, рост спроса на отели в Болонье уже в десять раз больше, чем год назад; в Тюмени — в девять раз.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые дорогие отельные бронирования, которые россияне совершили на длинные выходные, приуроченные ко Дню России.