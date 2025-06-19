Арабские туристы заинтересовались отдыхом в Твери

Иностранные туристы посещают в России не только Москву и Санкт-Петербург, например, туристы из арабских стран в последнее время заинтересовались поездками в Тверь. Об этом сообщил генеральный директор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов в ходе выступления на ПМЭФ.

© ТАСС

«Мы пытаемся диверсифицировать, чтобы иностранцы ехали не только в Москву и Санкт-Петербург. Разумеется, это Дальний Восток, понравилась в последнее время арабам Тверь - несколько спа-отелей, плюс Сочи - круглогодичное посещение. Летом арабам там прохладно и хорошо»‎, — сказал он.

Как объяснил Смелов, в Твери арабские туристы в основном предпочитают спа-отели.

«Там они зашли со своим капиталом. Часть отелей принадлежит арабам, они построили всю архитектуру под себя и прекрасно там отдыхают. Налоги платятся здесь, компания локализована»‎, — отметил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.