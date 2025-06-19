Назван самый дорогой круиз России в 2025 году

Круиз к Северному полюсу на атомном ледоколе назван самым дорогим в 2025 году. Об этом сервис бронирования «Круиз.Онлайн» сообщил «Ленте.ру».

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По данным источника, лидером среди самых дорогих круизов России стал тур на судне «50 лет Победы», стоимость которого составляет не менее 3,2 миллиона рублей на одного пассажира — за эту сумму турист в течение 13 дней будет наблюдать за арктической природой, встречаться с учеными и высаживаться на льдинах.

На втором месте — круиз за 725 тысяч рублей на судне «Академик Шокальский», следующем по маршруту Южно-Сахалинск — Магадан 21 день. Здесь цену определяет высокий комфорт на борту и сопровождение гидов, которые погружают путешественников в дикую природу Дальнего Востока. Третье место занял двенадцатидневный тур по Енисею за 740 тысяч рублей на пятизвездочном теплоходе «Максим Горький». В программу отдыха входит спа-салон, фитнес, рыбалка и вертолетные туры на плато Путорана в Сибири.

Уточняется, что основными покупателями подобных туров выступают предприниматели и топ-менеджеры, а также активные пенсионеры. Туристов привлекает не только комфорт на судне, но и редкие маршруты, на которых можно приобрести уникальный опыт.

Ранее российская туристка сообщила, что в круизе по Карибским островам ее окружали в основном похотливые пенсионеры. Девушка призналась, что была в восторге от поездки, но пассажиры судна ее разочаровали.