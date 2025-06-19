Составлен прогноз на курортный сезон в РФ

Прогноз по инфекциям на курортный сезон в России является благоприятным. Достоверность таких прогнозов от Роспотребнадзора составляет 98,8%, сообщила глава надзорного ведомства Анна Попова.

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«В Российской Федерации прогноз по курортному сезону никаких особых неблагоприятностей не сулит. Все прогнозы [по инфекциям] мы делаем сегодня в цифре на основании контроля за природными очагами. Все это у нас отцифровано, мы видим всю динамику, все это наполняется результатами исследований в очагах. Поэтому такие прогнозы очень достоверны и мы повысили их качество до 98,8%. Это очень высокие уровни достоверности прогноза»‎, — сказала она в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.

Попова добавила, что единственные риски, которые существуют, связаны с поведением человека.

«Если мы перестаем мыть руки, если мы начинаем есть сырое, непрожаренное и неизвестно какого происхождения, да, мы имеем риск»‎, — пояснила Попова.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.