В Удмуртии построят пятизвездочный курорт

Правительство Удмуртии и компания "Иксен моторс рус" подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о намерениях создать в Ижевске пятизвездочный курорт "Чебер". В проект вложат 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.

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«Речь идет о планах по созданию в Ижевске новой туристической точки притяжения - курорта "Чебер", на котором лучшие мировые практики по санаторно-курортному отдыху будут дополнены обращением к удмуртской культуре»‎, — отмечается в сообщении.

На данный момент объект находится на стадии проектирования. Объем инвестиций в создание курорта составит 2 млрд рублей. Слово "Чебер" переводится с удмуртского как "красиво", "красивый". Новый туристический объект призван развивать интерес к национальной культуре республики. Например, здесь будет создан ресторан удмуртской кухни, в меню которого включат известные национальные блюда - перепечи, табани, пельмени, а также гороховые шарики кожыпог.

Кроме того, на территории курорта построят гостиницу, термальный комплекс, санаторий, детский аквапарк. Здесь также появится магазин-музей удмуртской культуры и семейный клуб с национальными праздниками и шоу-программами. Традиционные удмуртские орнаменты украсят наружную отделку и интерьеры комплекса. В травяной сауне будут использоваться ароматные лекарственные удмуртские травы. На курорте также установят арт-объекты в виде персонажей удмуртских сказок, мифов и легенд, а посетителей будет встречать бельчонок Чеба - белки являются героями удмуртских мифов и сказок.

По словам главы республики Александра Бречалова, современная туристическая инфраструктура позволит повысить конкурентоспособность Удмуртии в сфере гостеприимства и привлечения в республику гостей из других регионов.

«Государственная поддержка турбизнеса Удмуртии в прошлом году превысила 400 млн рублей, благодаря чему новые модульные отели появились на 14 туристических объектах в городах и районах Удмуртии, расширена инфраструктура на действующих туристических объектах. Результат - рост турпотока до 1,7 млн человек и общий рост экономики туризма»‎, — процитировали Бречалова в пресс-службе.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы проходит фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.