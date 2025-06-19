Когда станет возможным заселение в отели по военным билетам

Проект постановления, позволяющего участникам специальной военной операции (СВО) заселяться в гостиницы без паспорта - только по военному билету, был внесен Министерством экономического развития в правительство в начале июня. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил статс-секретарь - заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев. По его словам, норма может заработать уже в течение ближайшего месяца.

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«Сейчас нами подготовлено соответствующее постановление правительства, оно тоже требуется, чтобы эта норма уже заработала, и Министерство экономического развития внесло проект этого постановления в правительство в начале июня. В ближайшее время оно будет принято, вступит в силу, это произойдет в ближайшие время, максимум в течение месяца», — сказал Херсонцев.

Он напомнил, что до сих пор заселение в гостиницу было возможно только при наличии паспорта, что в условиях СВО вызывало сложности.

«Не всегда у военнослужащих, особенно в текущих условиях, эти паспорта были с собой, и возникали какие-то проблемы, конфликты, когда людям отказывали их регистрировать», — отметил замминистра.

Херсонцев уточнил, что соответствующие поправки в федеральные законы были приняты в декабре 2024 года.

Ранее Путин подписал указ о создании комиссии Государственного совета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей. Согласно указу, комиссия будет координировать деятельность федеральных и региональных органов власти, а также Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Основной задачей комиссии станет разработка и реализация мер социальной, медицинской и психологической поддержки ветеранов и их семей.