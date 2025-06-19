В Перми появится водно-оздоровительный курорт

Водно-оздоровительный курорт появится в Перми к концу 2030 года. Соглашение об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и учредитель компании Baden Family Евгений Кононов.

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«Совместно с "Баден групп" продолжим развивать туристический потенциал Прикамья, оздоровительную, спортивную и пляжную инфраструктуру в регионе. Компания откроет в Перми водно-оздоровительный курорт, где жители и гости региона смогут отдыхать круглый год»‎, — сообщил в своем телеграм-канале Махонин, отметив, что подписание соглашения с Baden Family "является укреплением договоренностей по реализации их проекта в Перми и еще одним шагом для выстраивания долгосрочных отношений на перспективу".

Согласно проекту, на территории водно-оздоровительного комплекса будут расположены пляжные бары, пункты общественного питания, открытые пляжные бассейны, пункты проката пляжного инвентаря, комплекс спортивных площадок с блоком раздевалок и душевых, глэмпинг и апарт-отель для гостей города. Также здесь появится комплекс водно-оздоровительных процедур, паркинг и сопутствующая инженерная инфраструктура. Создание комплекса планируется завершить до конца 2030 года, поэтапно вводя объекты в эксплуатацию.

По словам учредителя Baden Family Евгения Кононова, пермский проект - крупнейший из текущего инвестпортфеля компании.

«Проект включает весь наш накопленный опыт, все технологические и эмоциональные решения. Сейчас мы запускаем летнюю пляжную инфраструктуру, а параллельно готовим эскизный проект и проект планировки территории. Необходимо пройти все градостроительные процедуры в кратчайшие сроки. Это важно не только для нас, но и для региона - курорт станет мощным туристическим якорем и серьезно усилит привлекательность Пермского края»‎, — отметил Кононов.

Группа компаний Baden Family имеет опыт реализации проектов по строительству водно-оздоровительных и SPA-комплексов в разных регионах России. В мае текущего года на Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Прикамье инвестпроекту компании был присвоен статус приоритетного.

По данным правительства Прикамья, на сегодняшний день в регионе реализуется 114 приоритетных инвестпроектов, 30 из которых - в сфере спорта, туризма и создания рекреационной инфраструктуры.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.