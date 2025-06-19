На курортах Северного Кавказа не хватает обслуживающего персонала

Наибольшая потребность в горничных и официантах отмечается на курортах Северо-Кавказского федерального округа. Дефицит достигает 18%, сообщил директор департамента отраслевых компетенций в сфере туризма "Кавказ.РФ" Вильям Гагиев.
«В нашей корпорации, у наших резидентов <…> по нашим данным основная потребность в линейном персонале. Это, к примеру, горничные, официанты. На горничных и официантов приходится 12 - 18% потребности. Примерно 6% [потребности] - это повара, и где-то по 4% приходится там на администраторов и на охранников, далее по нисходящей», — сказал он во время пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".
В Ставропольском крае потребность в специалистах в ближайшие годы составляет до 60 тыс. человек.
«Разработана дорожная карта по развитию кадрового потенциала индустрии гостеприимства и туризма на территории Ставропольского края до 2030 года. <…> В нашей туристической отрасли работает порядка 24 тыс. человек, каждый год выпускается порядка 800 человек. По вакансиям нехватка кадров до 2 тыс. человек. В основном это врачи-терапевты, узкопрофильные врачи, линейный персонал», — пояснила замминистра туризма и оздоровительных курортов края Елена Шконда.
В Карачаево-Черкесии туризм входит в число динамично развивающихся отраслей экономики, что также ведет к повышенному спросу на квалифицированные кадры.
«Становятся востребованы специалисты, способные сочетать специализированные знания с универсальными компетенциями. Прежде всего, это обслуживающий линейный персонал, такие как официанты, горничные. В связи с посещением зарубежных туристов, требуется персонал, свободно владеющий иностранными языками, также администраторы гостиниц с опытом работы и навыками управления», — отметил первый замминистра туризма и курортов региона Артем Овчинников.
Вильям Гагиев отметил, что для восполнения кадрового дефицита на Северном Кавказе применяют возможности проекта "Профессионалитет".
«С одной стороны, мы наблюдаем безработицу, которая существенно превышает среднероссийский показатель, причем превышает не в процентном соотношении, а превышает кратно. А с другой стороны мы наблюдаем критическую нехватку квалифицированных кадров, парадоксально, но это так», — пояснил директор департамента.