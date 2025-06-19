На курортах Северного Кавказа не хватает обслуживающего персонала

Наибольшая потребность в горничных и официантах отмечается на курортах Северо-Кавказского федерального округа. Дефицит достигает 18%, сообщил директор департамента отраслевых компетенций в сфере туризма "Кавказ.РФ" Вильям Гагиев.

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«В нашей корпорации, у наших резидентов <…> по нашим данным основная потребность в линейном персонале. Это, к примеру, горничные, официанты. На горничных и официантов приходится 12 - 18% потребности. Примерно 6% [потребности] - это повара, и где-то по 4% приходится там на администраторов и на охранников, далее по нисходящей»‎, — сказал он во время пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

В Ставропольском крае потребность в специалистах в ближайшие годы составляет до 60 тыс. человек.

«Разработана дорожная карта по развитию кадрового потенциала индустрии гостеприимства и туризма на территории Ставропольского края до 2030 года. <…> В нашей туристической отрасли работает порядка 24 тыс. человек, каждый год выпускается порядка 800 человек. По вакансиям нехватка кадров до 2 тыс. человек. В основном это врачи-терапевты, узкопрофильные врачи, линейный персонал»‎, — пояснила замминистра туризма и оздоровительных курортов края Елена Шконда.

В Карачаево-Черкесии туризм входит в число динамично развивающихся отраслей экономики, что также ведет к повышенному спросу на квалифицированные кадры.

«Становятся востребованы специалисты, способные сочетать специализированные знания с универсальными компетенциями. Прежде всего, это обслуживающий линейный персонал, такие как официанты, горничные. В связи с посещением зарубежных туристов, требуется персонал, свободно владеющий иностранными языками, также администраторы гостиниц с опытом работы и навыками управления»‎, — отметил первый замминистра туризма и курортов региона Артем Овчинников.

Вильям Гагиев отметил, что для восполнения кадрового дефицита на Северном Кавказе применяют возможности проекта "Профессионалитет".