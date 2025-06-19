Как будет работать новый порядок въезда в Россию для иностранцев

Новый порядок въезда в Россию с получением QR-кода не будет обязателен для иностранных туристов, прибывающих по безвизу, рассказал редакции TourDom.ru зампредседателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

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С 30 июня, согласно постановлению правительства № 1510, иностранные граждане, въезжающие в РФ из стран с безвизовыми соглашениями, за 72 часа до пересечения границы должны зарегистрироваться на «Госуслугах RuID» и оформить QR-код для предъявления на погранконтроле. Ранее сообщалось, что новые правила будут действовать в течение года.

На совещании с участием туроператоров 17 июня представители Минцифры пояснили: новые правила вводятся как эксперимент с целью улучшения миграционного учета. Для апробации системы в перечень тех, кто может получить QR-код, включили туристов. Однако они могут подавать заявления для въезда в РФ на Госуслугах добровольно. Никаких санкций для интуристов, прибывающих без QR-кода, нет, его отсутствие не может быть основанием запрета на въезд.

Разъяснения со стороны министерства сняли напряженность среди туроператоров по въездному туризму. Они опасались, что не все иностранцы захотят создавать аккаунт в российской системе и оформлять QR-код, чтобы посетить страну.

«Россия находится не в туристическом вакууме, а конкурирует за иностранных гостей с другими странами. Туристы из региона Персидского залива могут позволить себе поездки по разным странам, – отметил Сергей Кривоносов. – Поэтому создание дополнительных, пусть и обоснованных условий для въезда не будет стимулировать увеличение турпотока в нашу страну».

Тем не менее туроператоры считают, что расслабляться не стоит: объявленные условия имеют статус эксперимента, то есть действуют в течение года. Важно понять, как система будет работать дальше.

«Возможно, это отсрочка. Какие требования к иностранным туристам предъявят, когда она закончится, мы не знаем, такой информации нет. Поэтому профсообществу не стоит успокаиваться», – уверен Иван Введенский (Ассоциация «Мир без границ»).

В то же время есть мнение, что новые правила – верное решение.

«Государство движется в сторону цифровизации паспортного и визового контроля. В итоге распечатанные бумаги с электронной визой – это каменный век», – говорит Сергей Войтович («Свой ТС»).

Он напомнил, что РСТ предложил проект Visit Russia, который позволил бы иностранным туристам заранее, до вылета в Россию, загружать свои биометрические данные в мобильное приложение и пользоваться упрощенным въездом.