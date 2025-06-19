Как популярный блогер заново открывает для туристов Дагестан

Команда блогера Виктории Литвиненко открывает туристам республику совсем с иной стороны. Поговорили с девушкой о предрассудках, кавказской ментальности и дагестанской природе, которая доводит до слез.

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Первый перелет в жизни — и сразу в Дагестан

— Я переехала в Дагестан 20 декабря 2018 года следом за своим мужем, которому нужно было сюда по работе. До этого я не была в Дагестане, но быстро согласилась на переезд. Как сейчас помню тот рейс. Это в принципе был мой первый полет, и уже на посадке начало приходить осознание, что адаптация к новой среде неизбежна.

В моем окружении мало кто тогда уверенно говорил: «Так это же Россия». Многие верили в распространенные стереотипы. Да и переезжала я жить в другой Дагестан — он и выглядел иначе, и устроено все было по-другому, и слово «турист» было достаточно диковинным.

Близкие понимали, что я еду не одна и у меня есть причины для этого. Мы между собой шутим, что больше всего за меня переживали соседи и одногруппники. Максимум, что мы испытывали, — это грусть от того, что будем жить в тысяче километров друг от друга.

Удивительный менталитет местных жителей

— В первую очередь в республике меня зацепила простота людей, их легкость. Например, в день переезда мы довольно поздно заселились в арендованную квартиру. Мы зашли в ближайший продуктовый магазин, купили пластиковые кружки и немного еды. Но у нас не оказалось ножа, и продавец просто предложила нам свой. Я даже не знала, как на это реагировать. Он до сих пор хранится у нас дома. Почти семейная реликвия!

От блога до турагентства

— Сначала появился блог. В нем я стала показывать красивые места, писать о традициях, людях, о своей жизни в Дагестане. Я рассказывала о Дагестане еще до того, как это стало мейнстримом.

Взамен у меня появилась колоссальная поддержка от читателей, а вскоре начали приходить сообщения с просьбами провести экскурсию. В этот момент я и задумалась о работе в туризме — с мужем решили заниматься организацией отдыха в республике.

Мы с командой показываем разный Дагестан — от известных достопримечательностей до невероятных мест с просто сумасшедшими видами, которые почему-то не входят в список самых популярных. Бывает, что туристы даже плачут от красоты, особенно когда впервые видят вживую Сулакский каньон.

«Опасно ли в Дагестане?»

— Я решила завести блог, чтобы люди наконец-то увидели настоящий Дагестан. В планах было развеять мифы и стереотипы. В закрепленных постах во ВКонтакте до сих пор стоит пост с заголовком «Опасно ли в Дагестане?». И я точно знаю, что после моих публикаций многие загорались идеей приехать сюда.

При этом до переезда у меня не было какого-то четкого мнения о Дагестане, ни позитивного, ни негативного. Но точно могу сказать, что я представляла его себе более строгим. В реальности Дагестан оказался гораздо мягче. До сих пор открываю его для себя, очень люблю это место и принимаю не только его достоинства, но и недостатки.

С самоваром по Дагестану

— Многие почему-то думают, что Дагестан — это другая страна, и часто спрашивают, нужен ли загранпаспорт. Возможно, оттого что здесь другой менталитет, разнообразная культура, некоторые места выглядят очень даже «по-заграничному».

У нас есть несколько программ многодневных туров по самым топовым локациям: для тех, кто приезжает впервые, — Сулакский каньон, аул-призрак Гамсутль (дагестанский Мачу-Пикчу), подземный водопад в Салте, Чохские земледельческие террасы, Язык Тролля в старом Гооре, Хунзах с его водопадами, Дербент и другие. Есть маршрут для более искушенных: на джипах по Альпийским лугам Южного Дагестана.

Мы берем с собой самовары и турки для кофе, местные вкусности, устраиваем привалы в атмосферных местах, посещаем лиановый лес, Табасаранский район, термальные источники в Ахты, Куруш, заброшенный аул Филя, Шиназ (село с видами на белоснежные вершины Главного Кавказского хребта) и другие безумно красивые, но не успевшие стать популярными локации южной части Дагестана.

Чего хотят туристы?

— Многие приезжают, чтобы прокатиться на катере по Сулакскому каньону. Девушки хотят сфотографироваться в платьях с длинным шлейфом на выступах в Гооре, покататься на лошадях в горах. Есть те, кто приезжает ради экстремальных развлечений — роупджампинг, зиплайн, гигантские качели и тропа виа феррата. Восхождение в Гамсутль тоже в списке самого востребованного.

Но одна из наших постоянных задач — открывать новые места, чтобы потом показывать их своим гостям. Мы сами прокладываем маршруты, снимаем, готовим посты для блога.

Топ малоизвестных мест в Дагестане по версии блогера Виктории Литвиненко

Это места Южного Дагестана. Там находятся самые высокие вершины республики, и виды сравнимы со Швейцарскими Альпами. Не каждому подойдет восхождение на Шалбуздаг, но эти локации точно стоит увидеть.