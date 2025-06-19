Во Владимирской области ожидают рост турпотока

Власти Владимирской области ожидают в 2025 году рост туристического потока в регион на уровне 15-20%. Об этом сообщил ТАСС губернатор Александр Авдеев в интервью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Туристический поток растет. <…> В этом году мы ожидаем прирост 15-20%", - сказал губернатор.

По его словам, в 2024 году Владимирскую область посетили более 3 млн туристов и экскурсантов.

"В прошлом году был, наверное, рекордный прирост. Драйвером стало тысячелетие Суздаля. И, собственно, Суздаль показал самые рекордные показатели. Туда туристический экскурсионный поток вырос на 50% и достиг почти 2 млн человек", - поделился губернатор.

Глава региона напомнил, что 29 июня в Суздале стартует Летний фестиваль Дениса Мацуева - крупнейший в России фестиваль классической музыки под открытым небом.

"Если раньше этот фестиваль проходил в течение одного-двух дней, сейчас это уже недельный фестиваль. Мы закладываем, возможно, новую традицию, когда у звезд симфонической, классической музыки будет место летнего фестиваля. Это на нас накладывает определенные организационные сложности. Но и туристы остаются с ночевкой, загружают туристическую инфраструктуру региона, поэтому с каждым годом у нас прирастает количество гостиниц и отелей", - отметил Авдеев.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер форума - ТАСС.