В Ставропольском крае появилась новая туристическая достопримечательность

В Александровском округе Ставропольского края появилась еще одна туристическая достопримечательность. С конца мая на местной буйволиной ферме принимают гостей, которые могут увидеть, в каких условиях содержатся редкие для региона животные и попробовать сыры группы паста филата (моцареллу, страчателлу, буррату и другие), изготовленные из буйволиного молока.

© Российская Газета

«В Италии есть регион Кампания, в котором выпускают оригинальные сыры. Даже разработан собственный лейбл, который гарантирует, что продукт произведен именно в этом регионе. Мы решили делать такой же продукт на территории нашей страны»‎, — рассказал корреспонденту "РГ" директор буйволиного комплекса Артур Арутин.

Чтобы изготавливать сыры паста филата так, как это делают в регионе Кампания, нужно буйволиное молоко. Поэтому сначала открыли ферму, а затем сыроварню. На территории комплекса сконструировали специализированные закрытые загоны с экосистемой, подходящей для обитания азиатских водяных буйволов. Здесь есть водоем, а почва имеет песчано-глиняный состав, что позволяет животным купаться и с удовольствием обмазываться грязью.

Спрос на сельские туры по регионам Северо-Кавказского федерального округа за год увеличился на 31 процент.

Сыр из буйволиного молока стали производить в 2024 году, еще до ввода в эксплуатацию сыроварни, изготавливали его на базе другого комплекса - козьего, который также принадлежит компании. Сыроварня же открылась одновременно с приездом первых туристов. Налаживал процесс выпуска сыров из буйволиного молока приглашенный специалист из Италии. Он разработал и необходимые ферменты.

«В течение года компания продавала полученные из буйволиного молока сыры ресторанам, в основном итальянским в Москве. Со следующей недели мы планируем поставлять продукцию в розницу. Это будут главным образом локальные сети юга России, но, думаю, до Москвы наш товар тоже доедет. На федеральные сети мы пока не вышли»‎, — пояснил Артур Арутин.

Вместе с идеей построить комплекс было принято решение развивать туристическое направление точно так же, как это принято делать на подобных объектах в Италии.

«В программу посещения нашего комплекса входит экскурсия по ферме и дегустация сыров. Мы показываем гостям, как происходит сбор молока у животных. У нас роботизированная система доения, таких в стране немного. Робот считывает номер каждой буйволицы, моет вымя, устанавливает стаканы, сдаивает молоко. Люди в этом процессе не участвуют. Дегустация происходит в траттории, которая расположена рядом с сыроварней. Здесь можно попробовать и купить сыр или заказать оригинальную пиццу, изготовленную по итальянским рецептам, салат с бурратой или со страчателлой, а также джелато (вид мороженого. - Прим. ред.) из буйволиного молока»‎, — добавил Артур Арутин.

По его словам, при создании буйволиной фермы большую поддержку оказали ставропольские власти, они помогли с оформлением разрешительных документов и налаживанием контактов с туристическими агентствами. Сейчас буйволиный комплекс входит в туристический маршрут, который включает расположенные в Александровском районе экологическую тропу, коровью ферму и винодельню. Таким образом, турист может ознакомиться сразу с несколькими достопримечательностями, не покидая муниципалитета.

Как сообщил заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов, спрос на сельские туры по регионам Северо-Кавказского федерального округа за год увеличился на 31 процент.

«На протяжении последних четырех-пяти лет мы наблюдаем устойчивый рост популярности путешествий по сельским территориям. Регионы Северного Кавказа - среди лидеров, что подтверждается заказами агротуров через платформу "Свое за городом". С начала 2025 года их количество выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примерно половина заказов пришлась на майские праздники. Я думаю, что потенциал сельского туризма в СКФО только в начале раскрытия, поэтому ожидаю ежегодного прироста спроса на путешествия на 25-35 процентов еще на протяжении как минимум трех-пяти лет»‎, — сообщил Денис Константинов.

Справка "РГ"

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края, в 2024 году объекты агротуризма региона посетили более 315 тысяч человек, в том числе свыше 23 тысяч человек выбрали энотуризм. На Ставрополье насчитывается более 100 объектов сельского туризма, в том числе 68 баз отдыха, около 30 ферм, охотничьих, рыболовных, звероводческих и подобных хозяйств и 10 объектов энотуризма.

В 2024 году в регионе открылись верблюжья ферма в Апанасенковском районе и экоферма в Предгорном, была модернизирована экоферма в Буденновском районе, а на ферме альпак в Шпаковском районе появились - капибары.