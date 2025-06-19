Эксперт дал советы по автопутешествиям на Кавказе

На самые частые вопросы об автопутешествиях «Это Кавказ» ответил Сергей Лобарев, президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга. Сам он неоднократно путешествовал по региону и поражался, насколько безопасно здесь передвигаться на авто, — во многих селах люди до сих пор не закрывают двери на замок, а к путникам на машинах или мотоциклах относятся как к дорогим гостям. Однажды Сергей с женой и детьми заблудился по навигатору в горном ауле Дагестана. Семью не только накормили и напоили чаем, но и лично проводили до нужного поворота на трассе.

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Хорошо ли развит автотуризм на Кавказе?

— За последние 5 лет интерес к автопутешествиям в этом регионе вырос в разы. Кавказ манит разнообразием: горные серпантины, субтропическое побережье, древние аулы. Лучшие маршруты — по Северной Осетии, Дагестану, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Правда, инфраструктура — кемпинги, сервисы — пока не везде успевает за спросом, особенно в глубинке.

Почему люди выбирают автотуризм?

— Около 30−40% туристов ездят по Кавказу на своих машинах, потому что можно составить гибкий маршрут и заехать в места, куда не попасть с экскурсиями. Это экономично и значительно дешевле, чем перелет и такси. Кроме этого, на машине можно не беспокоиться о габаритах и весе багажа.

Какие есть нюансы передвижения на своем авто по Кавказу?

— На Кавказе встречаются горные узкие дороги с крутыми подъемами и серпантинами, которые захватывают дух, да еще и погода может быть непредсказуемая, в горах случаются туманы и гололед даже летом. В некоторых регионах есть свои правила, которые стоит узнать заранее, а лучше всего обговорить маршрут с местными гидами. Плюс заправок вдали от городов мало, а те, что есть, не всегда удобны для туристов. Никогда не сворачивайте на непроверенные грунтовки ночью. В Дагестане и Чечне уважайте местные традиции, особенно в селах.

Насколько сейчас хорошее качество дорог на Кавказе?

— На федеральных трассах, таких как «Кавказ», отличное покрытие, но на региональных дорогах по-разному: где-то идеально, а где-то встречаются ямы. Горные перевалы часто узкие, без ограждений. Например, дороги в Архыз и Даргавс достаточно сложные. Советую перемещаться на внедорожнике, но легковая машина тоже подойдет, если заранее изучить маршрут.

Как подготовить машину к такому путешествию?

— В первую очередь пройдите техосмотр — проверьте тормоза, охлаждение, ходовую. В горы лучше всего отправляться на всесезонной резине, а летняя подойдет только для асфальта. Запаситесь антифризом и маслом, возьмите с собой аптечку, трос и запаску. И лучше всего скачать офлайн-карты, потому что связь есть не везде. Стандартная страховка покрывает ДТП, угон, повреждения кузова. За дополнительную плату можно застраховать стекла, колеса и днище. При этом важно знать, что страховка не действует вне дорог общего пользования.

Стоит ли ехать на Кавказ на хетчбеке?

— Да, но с ограничениями. Придется избегать грунтовок. Например, на такой машине не проехать в Салтинскую теснину. Не стоит пытаться заехать в высокогорье, к ледникам Эльбруса. Если все же хочется более экстремальных маршрутов, лучше арендовать на месте кроссовер.

Развит ли на Северном Кавказе караванинг?

— Пока в зачаточном состоянии, но интерес растет. В 2024 году аренда автодомов выросла на 25%. В основном арендуют машины в Краснодарском крае и путешествуют по побережью, в Домбае (Карачаево-Черкесия) и Дагестане, там, где расположены прибрежные кемпинги. Пока кемпингов немного, и лучшие из них — «Горная деревня» в Карачаево-Черкесии, «Даргавс» в Северной Осетии, «Прикаспий» в Дагестане. В горные аулы или к высокогорным озерам лучше отправляться на внедорожнике. Но основные маршруты — Дербент, Владикавказ, Грозный — доступны и для легковых авто.

В чем выгода аренды автодома?

— Это более экономичный вид отдыха, можно ночевать не в отелях, а в кемпингах и на природе. При этом путешественники не привязаны к одному месту и могут, например, заночевать у горного озера или в степи.

Лучший маршрут по Северному Кавказу?

— Большое Кавказское кольцо. Его можно проехать за 10 дней. Маршрут такой: едем из Минеральных Вод в Домбай, затем в Кисловодск, а оттуда в Архыз. Далее через Кабардино-Балкарию во Владикавказ и Даргавс. Затем отправляемся в Грозный. Из столицы Чечни — в Гуниб, Дербент и Махачкалу. Фишка маршрута: максимум природы, истории, адреналина, а также возможность узнать местные традиции.