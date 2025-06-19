В Крыму рассказали, сколько туристов примет полуостров в 2025 году

Глава крымского парламента Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Крым в 2025 году готов принять 7 млн туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В этом году, если мы преодолеем планку в семь миллионов, это будет невероятный успех, без авиасообщения преодолеть такую цифру», — отметил Константинов.

Он уточнил, что крымские курорты безопасны для отдыха и оздоровления.

До этого заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в кулуарах Кавказского инвестиционного форума рассказал, что власти планируют увеличить количество пунктов досмотра на въезде в Крым.

Вахруков подчеркнул, что такое решение принято, прежде всего, из соображений безопасности.

27 мая замглавы ведомства заявил, что летом 2025 года туристический поток в Крым приблизится к допандемийному уровню. По его словам, количество бронирований отелей в регионе на 40% превышает показатели 2024 года.