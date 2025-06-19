Названа стоимость жилья в Ысыахе в Якутии

На фоне подготовки предстоящего национального праздника Ысыах Олонхо, который пройдет в Нерюнгри с 4 по 6 июля, местный рынок аренды жилья демонстрирует резкий рост цен. Анализ объявлений показывает, что стоимость суточной аренды некоторых квартир в эти дни превышает обычные расценки в несколько раз.

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Среди наиболее показательных объявлений выделяется двухкомнатная квартира площадью 68 кв метров, рассчитанная на размещение четырех человек (2 отдельные кровати). За сутки аренды владельцы просят 150 тысяч рублей, что за три дня праздника составит 450 тысяч рублей. В стоимость включен полный комплект бытовой техники, а также Wi-Fi, телевизор и все необходимые принадлежности.

Не менее впечатляюще выглядит предложение по трехкомнатной квартире (83 м²), где за 100 тысяч рублей в сутки можно разместить до шести гостей. За весь период праздника проживание обойдется в 300 тысяч рублей. Квартира оборудована стандартным набором техники.

Даже скромная студия площадью всего 19 квадратных метров, рассчитанная на двоих, предлагается за 80 тысяч рублей за сутки. В этом варианте гостям доступен минимальный набор удобств.

Такая ценовая динамика объясняется совокупностью факторов: ограниченное предложение качественного жилья в Нерюнгри, массовый приток гостей на главный республиканский праздник, повышенный спрос.

Ысыах Олонхо – главный национальный праздник Якутии, посвященный встрече лета. Традиционно проводится в конце июня. Каждый год праздник меняет локацию, поочередно проводясь в разных районах (улусах) Якутии – это позволяет каждому району республики принять гостей и показать свою уникальную культуру. Праздник собирает десятки тысяч гостей, в том числе из других регионов РФ и стран, превращаясь в грандиозный этнофестиваль под открытым небом.

Ранее «ФедералПресс» писал, что с приближением Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 3–6 сентября, гостиницы Владивостока резко подняли цены на проживание. Например, если в июне стандартный двухместный номер можно было снять за 4800 рублей, то накануне форума цена взлетает до 24 000–38 700 рублей за сутки.